Итоги недели на белорусском валютном рынке

После четырех недель укрепления белорусский рубль снизился к валютной корзине за счет роста курсов доллара и евро, однако совсем незначительно. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 1,39% до 2,0553 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,97% и стоит 2,2796 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 1,20% и стоит 3,1743 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на скромную 0,01%.

Всего с начала года доллар подешевел на 4,84%, евро подешевел на 7,84%, а российский рубль подорожал на 1,98%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 2,12%.

По предварительным данным, в июне объем международных резервных активов РБ вырос на $200,7 млн. (+2,5%), и на 1 июля составил $8,291 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, основным фактором роста ЗВР в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, с начала года вырос на 2,9%, за последние 12 месяцев вырос на 5,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-июне вырос на 0,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти марки Brent снизилась с $63,2 до $61,1 за баррель (-3,3%).

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Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари