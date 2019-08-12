Итоги недели на белорусском валютном рынке

После недели незначительного снижения рубля к валютной корзине, на прошлой неделе рубль заметно к ней укрепился за счет падения курсов доллара и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,59% до 2,0431 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,31% и стоит 2,2866 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 1,35% и стоит 3,1313 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,80%, это максимальное ее недельное снижение с декабря 2018 года.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,40%, евро подешевел на 7,55%, а российский рубль подорожал на 0,59%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 2,90%, обновив минимумы с начала года.

В июле объем международных резервных активов РБ вырос на $337,1 млн. (+4,1%), и на 1 августа составил $8,628 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в июле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 14 августа 2019 года ставка рефинансирования будет снижена на 0,5 п.п. до 9,5%. Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября года.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с начала года вырос на 3,1%, за последние 12 месяцев вырос на 6,0%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-июне вырос на 0,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти марки Brent снизилась с $61,1 до $58,1 за баррель (-4,9%).

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Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари