Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине вторую неделю подряд, на этот раз – за счет снижения курсов евро и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,19% до 2,0470 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,66% и стоит 2,2714 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,89% и стоит 3,1033 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,52%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,22%, евро подешевел на 8,17%, а российский рубль подешевел на 0,31%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 3,41%. При этом российский рубль и валютная корзина обновили минимумы с начала года. Кроме того, впервые в текущем году все три иностранные валюты стали стоить меньше, чем на начало года.

В июле объем международных резервных активов РБ вырос на $337,1 млн. (+4,1%), и на 1 августа составил $8,628 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в июле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 14 августа 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9,5%. Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с начала года вырос на 3,1%, за последние 12 месяцев вырос на 6,0%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-июле вырос на 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным "Альпари" , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю валютная пара EUR/USD снизилась с 1,1200 до 1,1090 (-1,0%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари