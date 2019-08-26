Итоги недели на белорусском валютном рынке

После двух недель укрепления белорусский рубль снизился к валютной корзине за счет одновременного роста курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,47% до 2,0566 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,20% и стоит 2,2759 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 1,02% и стоит 3,1349 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,69%.

Всего с начала года доллар подешевел на 4,78%, евро подешевел на 7,98%, а российский рубль подорожал на 0,71%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 2,74%. При этом в начале прошлой недели, прежде чем перейти к росту, российский рубль и валютная корзина успели обновить минимумы с начала года.

В июле объем международных резервных активов РБ вырос на $337,1 млн. (+4,1%), и на 1 августа составил $8,628 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в июле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 14 августа 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9,5%. Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с начала года вырос на 3,1%, за последние 12 месяцев вырос на 6,0%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-июле вырос на 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю валютная пара GBP/USD выросла с 1,2140 до 1,2290 (+1,2%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари