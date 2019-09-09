Итоги недели на белорусском валютном рынке

Стоимость валютной корзины растет третью неделю подряд, и вновь за счет одновременного роста курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,43% до 2,1071 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,48% и стоит 2,3271 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 1,15% и стоит 3,1939 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,80%.

Всего с начала года доллар подешевел на 2,44%, евро подешевел на 5,91%, а российский рубль подорожал на 2,61%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,67%.

В августе объем международных резервных активов РБ вырос на $263,1 млн. (+3,0%), и на 1 сентября составил $8,891 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в августе способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, увеличение стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Решением Правления Нацбанка с 14 августа 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9,5%. Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с начала года вырос на 3,1%, за последние 12 месяцев вырос на 6,0%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-июле вырос на 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти сорта Brent выросла с $58,7 до $61,2 за баррель (+4,3%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

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