Итоги недели на белорусском валютном рынке

Две недели снижения стоимости валютной корзины сменились ее ростом за счет одновременного повышения курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 1,62% до 2,0743 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,29% и стоит 2,2651 рублей за евро, но при этом в начале прошлой недели успела обновить минимумы с начала года. Российский рубль подорожал на 0,76% и стоит 3,2222 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,92%.

Всего с начала года доллар подешевел на 3,96%, евро подешевел на 8,42%, а российский рубль подорожал на 3,51%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,24%.

В августе объем международных резервных активов РБ вырос на $263,1 млн. (+3,0%), и на 1 сентября составил $8,891 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в августе способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, увеличение стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Решением Правления Нацбанка с 14 августа 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9,5%. Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с начала года вырос на 2,9%, за последние 12 месяцев вырос на 5,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-августе вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным "Альпари" , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти марки Brent снизилась с $63,7 до $61,1 за баррель (-4,1%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари