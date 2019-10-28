Итоги недели на белорусском валютном рынке

После трех недель укрепления белорусский рубль снизился к валютной корзине за счет одновременного роста курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,32% до 2,0453 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,22% и стоит 2,2730 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,25% и стоит 3,1964 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,27%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,30%, евро подешевел на 8,10%, а российский рубль подорожал на 2,69%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,98%.

В сентябре объем международных резервных активов РБ снизился на $60,1 млн. (-0,7%), и на 1 октября составил $8,831 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня резервов по итогам сентября обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $355 млн.

Решением Правления Нацбанка с 14 августа 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9,5%. Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года вырос на 3,4%, за последние 12 месяцев вырос на 5,3%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-сентябре вырос на 1,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным "Альпари" , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подорожала с $59,0 до $61,7 за баррель (+4,6%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари