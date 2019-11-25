Итоги недели на белорусском валютном рынке

После двух недель укрепления, на прошлой неделе белорусский рубль снизился к валютной корзине за счет одновременного роста курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,21% до 2,0501 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,32% и стоит 2,2685 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,41% и стоит 3,2216 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,33%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,08%, евро подешевел на 8,28%, а российский рубль подорожал на 3,50%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,56%.

В октябре объем международных резервных активов РБ вырос на $362,9 млн. (+4,1%), и на 1 ноября составил $9,194 млрд. в эквиваленте, обновив исторический рекорд. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Решением Правления Нацбанка с 20 ноября ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9%. В III квартале интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года вырос на 3,9%, за последние 12 месяцев вырос на 5,3%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-октябре вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%. На 2020 г. прогнозируется рост ВВП на 2,8%, ориентир по инфляции сохраняется нынешний – не более 5%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю валютная пара USD/CHF выросла с 0,9900 до 0,9970 (+0,7%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари