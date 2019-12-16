Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль снижается к валютной корзине четвертую неделю подряд, на этот раз за счет роста курса российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,69% до 2,1008 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,04% и стоит 2,3470 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 1,20% и стоит 3,3592 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,38%.

Всего с начала года доллар подешевел на 2,73%, евро подешевел на 5,11%, а российский рубль подорожал на 7,92%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,95%. При этом российский рубль к концу недели вновь обновил максимум с начала года.

В ноябре объем международных резервных активов РБ снизился на $34,9 млн. (-0,4%), и на 1 декабря составил $9,159 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня ЗВР по итогам ноября обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $193 млн.

Решением Правления Нацбанка с 20 ноября ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9%. В III квартале интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с начала года вырос на 4,2%, за последние 12 месяцев вырос на 5,0%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-октябре вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%. На 2020 г. прогнозируется рост ВВП на 2,8%, ориентир по инфляции сохраняется нынешний – не более 5%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю валютная пара GBP/USD выросла с 1,3130 до 1,3330 (+1,5%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари