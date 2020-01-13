Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль снижается к валютной корзине восьмую неделю подряд, на этот раз - за счет роста курсов доллара и российского рубля. По данным Национального банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,45% до 2,1193 рубля за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,15% и стоит 2,3532 рубля за евро. Российский рубль подорожал на 1,79% и стоит 3,4603 белорусского рубля за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 1,00%.

Всего с начала года доллар подорожал на 0,75%, евро на 0,03%, а российский рубль - на 1,64%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,05%.

В декабре 2019 года объем международных резервных активов Беларуси увеличился на $234,7 млн (+2,6%), и на 1 января составил $9,394 млрд в эквиваленте. В целом по итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд (+31,2%).

Решением правления Нацбанка с 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 9%. В третьем квартале прошлого года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции формируется в соответствии с прогнозными оценками Нацбанка. Ожидается, что в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%. Принятое решение обеспечивает сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Следующее заседание правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2019 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с начала года - с на 4,2%, за последние 12 месяцев - на 5,0%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-ноябре 2019 года вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным "Альпари", на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти марки Brent снизилась с $68,4 до $64,7 за баррель (-5,4%).

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари"