Итоги недели на белорусском валютном рынке

После трех недель ослабления, белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет снижения курса российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,61% до 2,2120 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,23% и стоит 2,3885 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,72% и стоит 3,4401 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,13%.

Всего с начала года доллар подорожал на 5,15%, евро подорожал на 1,53%, а российский рубль подорожал на 1,05%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 2,36%. При этом доллар к концу недели обновил исторический максимум.

В январе объем международных резервных активов РБ снизился на $150,4 млн. (-1,6%), и на 1 февраля составил $9,243 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение резервов по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

Решением Правления Нацбанка с 19 февраля ставка рефинансирования была снижена на 25 б.п. до 8,75%. Регулятор ожидает, что в текущем году инфляция будет находиться в пределах установленного ценового ориентира 5%. Внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в стране, со стороны внутренней экономики также не ожидается проинфляционного давления. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9%, рост за последние 12 месяцев составил 4,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе снизился на 1,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю золото подорожало с $1584 до $1644 за тройскую унцию (+3,8%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари