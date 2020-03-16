Итоги недели на белорусском валютном рынке

Стоимость валютной корзины растет вторую неделю подряд, и вновь за счет роста курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 4,49% до 2,3402 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 3,85% и стоит 2,6148 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 3,78% и стоит 3,1958 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,15%.

Всего с начала года доллар подорожал на 11,25%, евро подорожал на 11,15%, а российский рубль подешевел на 6,12%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 2,18%. При этом доллар и евро в начале минувшей недели обновили максимумы, а российский рубль – минимумы с начала года.

В феврале объем международных резервных активов РБ снизился на $438,2 млн. (-4,7%), и на 1 марта составил $8,805 млрд. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня резервов по итогам февраля в основном обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $383,5 млн., а также продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах БВФБ.

Решением Правления Нацбанка с 19 февраля ставка рефинансирования была снижена на 25 б.п. до 8,75%. Регулятор ожидает, что в текущем году инфляция будет находиться в пределах установленного ценового ориентира 5%. Внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в стране, со стороны внутренней экономики также не ожидается проинфляционного давления. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%, с начала года вырос на 1,9%, рост за последние 12 месяцев составил 4,4%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе снизился на 1,9% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подешевела с $45,5 до $35,8 за баррель (-21,3%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари