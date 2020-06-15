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15 июня 2020, 09:52

Итоги недели на белорусском валютном рынке

Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
Доллар на торгах 12 июня подорожал, евро и российский рубль подешевели
Доллар и евро на торгах 11 июня подорожали, российский рубль подешевел

После двух недель ослабления белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет одновременного снижения курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,12% до 2,3781 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,51% и стоит 2,6890 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 1,67% и стоит 3,4115 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,98%. Последний раз все три валюты дешевели по итогам недели в конце апреля.

Всего с начала года доллар подорожал на 13,05%, евро подорожал на 14,31%, а российский рубль подорожал на 0,21%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 6,67%.

В мае объем международных резервных активов РБ снизился на $3,7 млн (-0,05%), и на 1 июня составил $7,879 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, отрицательное влияние на объем резервов в мае оказало плановое погашение Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 220 млн долларов США

Решением Правления Нацбанка с 20 мая ставка рефинансирования была снижена на 75 б.п. до 8%. Регулятор при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, опираясь на всесторонний анализ внешних и внутренних условий, а также изменение баланса инфляционных рисков. Следующее заседание Правления НБ РБ по денежно-кредитной политике запланировано на 12 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, с начала года вырос на 3,2%, рост за последние 12 месяцев составил 4,9%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-апреле снизился на 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным "Альпари Евразия", на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подешевела с $41,9 до $39,1 за баррель (-6,7%).

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари Евразия"

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