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10 февраля 2021, 16:40

Итоги работы ОАО "Белагропромбанк" за 2020 год

10 февраля 2021 года в ОАО "Белагропромбанк" были подведены итоги работы за 2020 год. За отчетный период Белагропромбанк обеспечил выполнение основных показателей развития, пруденциальных нормативов, показал эффективную работу, что отразилось на высоких показателях деятельности по ряду бизнес-направлений.

Балансовая (чистая) прибыль банка приросла к 2019 году на 16% и составила 65,4 млн бел.руб.

В 2020 году банком полностью соблюдались показатели ликвидности – норматив покрытия ликвидности и норматив чистого стабильного фондирования.

Достаточность нормативного капитала Белагропромбанка по состоянию на 01.01.2021 отразилась на уровне 17,8% при установленном Национальным банком нормативном значении 12%, а нормативный капитал вырос на 44 млн руб. и достиг значения 1 876 млн руб.

Операционная прибыль банка за 2020 год составила 570,1 млн руб., что на 26,0 млн руб. (4,8%) выше планового параметра.

В части корпоративного бизнеса в 2020 году банк сохранил лидирующие позиции на рынке привлечения срочных ресурсов с долей рынка 22%. Необходимо отметить, что в части привлечения ресурсов от корпоративных клиентов в иностранной валюте рост составил 259 млн в долларовом эквиваленте. По состоянию на 01.01.2021 в банке обслуживается 36 548 клиентов – юридических лиц. Из них 34 384 (94%) – представители МСБ, 2 164 (6%) – крупные корпоративные клиенты.

Объем кредитного портфеля физических лиц в целом по банку по состоянию на 01.01.2021 составил 698,1 млн руб. и увеличился за 2020 год на 39,0 млн руб., или на 5,9%. Банк оказывал кредитную поддержку по направлению финансирования недвижимости в рамках Указа №240.

В сфере международного бизнеса отмечена активность и положительная динамика работы: банк заключил ряд важнейших для бизнеса соглашений с иностранными финансовыми институтами, предусматривающих возможность организации финансирования внешнеторговых операций клиентов банка. В октябре 2020 года Белагропромбанк произвел погашение крупного европейского синдицированного кредита в размере 60 млн евро, привлеченного в октябре 2019 года. Погашение было осуществлено в полном объеме и в строгом соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В 2020 году Белагропромбанк получил второй транш кредитных ресурсов Европейского инвестиционного банка (20 млн евро). Реализованный проект позволяет Белагропромбанку предоставлять уникальные условия финансирования для развития частного малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. Клиенты Белагропромбанка смогут направить ресурсы, получаемые в рамках данного проекта, на реализацию проектов по приобретению, модернизации или расширению парка оборудования, а также пополнение оборотного капитала.

В ушедшем году Белагропромбанк порадовал своих клиентов новыми продуктами и сервисами. Для физических лиц был реализован сервис мобильных платежей "Кошелёк Pay". Белагропромбанк совместно с компанией Mastercard разработал и запустил студенческую карточку. Банк значительно обновил функционал каналов СДБО, расширил возможности работы в системе "Интернет-банкинг", "Мобильный банкинг". Банком был существенно доработан пакет услуг "Забота" для пенсионеров.

В конкурсе "Бренд года" по результатам деятельности в 2020 году Белагропромбанк получил три высокие награды
В конкурсе "Бренд года" по результатам деятельности в 2020 году Белагропромбанк получил три высокие награды

Кроме того, напомним, Белагропромбанк в 2020 году вел активную корпоративную и социальную политику. Банк подтвердил высокой статус социально ответственного бренда среди крупнейших компаний Беларуси. По итогам деятельности в 2020 году банк на конкурсе "Бренд года" получил три высокие награды: первое и второе места в "Социальной номинации", награду в номинации "Лучший Digital-бренд".

Также 2020 год ознаменован для Белагропромбанка рядом других ярких наград.

Белагропромбанку в 2020 году вручена Премия Правительства за достижения в области качества
Белагропромбанку в 2020 году вручена Премия Правительства за достижения в области качества

Так, в июле 2020 года Белагропромбанк был удостоен Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Награда вручена банку "за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента".

Белагропромбанк в 2020 году получил награду как лучший банк-партнер в поддержке МСП
Белагропромбанк в 2020 году получил награду как лучший банк-партнер в поддержке МСП

По итогам работы с Банком развития в 2020 году Белагропромбанк отмечен высокой наградой – "Лучший банк-партнер в поддержке малого и среднего предпринимательства".

Белагропромбанк признан Международным инвестиционным банком самым активным банком-эмитентом в Республике Беларусь. В знак признания выдающихся результатов работы по Программе поддержки торгового финансирования Международный инвестиционный банк наградил Белагропромбанк как самый активный банк-эмитент в Республике Беларусь.

Кроме того, Белагропромбанк в 2020 году подтвердил высокий уровень информационной безопасности: банку были выданы соответствующие сертификаты, удостоверяющие соответствие внедренной в банке системы безопасности международным стандартам.

В 2020 году Белагропромбанк завершил план по созданию 33 центров притяжения Igrow по всей республике – сети бизнес-хабов по всей Беларуси для развития предпринимательской среды, формирования стартапов и будущих перспективных представителей МСБ.

В ушедшем году банк провел для своих клиентов ряд рекламных игр, которые позволили многим вкладчикам банка получить крупные призы – автомобили, квартиры, внушительные денежные суммы, поощрительные призы.

В целом результаты деятельности банка за 2020 год показывают положительную динамику работы, финансовую надежность компании и оптимистичные перспективы развития финансового учреждения в наступившем году, когда Белагропромбанк отметит свое 30-летие.

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