Иванкович: решение о сохранении промышленных предприятий было единственно верным

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что принятое более чем два десятилетия назад решение о сохранении промышленных предприятий машиностроительного комплекса страны было единственно верным. Такое мнение высказал генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках обсуждения основных положений социально-экономического развития на следующую пятилетку и ключевых тезисов доклада главы государства хотелось бы заострить внимание на некоторых аспектах, которые мне как руководителю одного из крупнейших машиностроительных предприятий представляются наиболее актуальными, - сказал Валерий Иванкович. - Сегодня могу с уверенностью говорить о том, что принятое более чем два десятилетия назад решение о сохранении промышленных предприятий машиностроительного комплекса страны было единственно верным. Нам удалось сохранить свои позиции на экспортных и внутреннем рынках, сберечь кадровый потенциал, развить научно-технический и инновационные проекты. И если в начале 1990-х на дорогах нашей страны не было ни одного отечественного автобуса, то сегодня 90% пассажирской техники - это МАЗ. Семь из десяти единиц грузовой техники - тоже МАЗ".

Валерий Иванкович отметил, что в программе развития Беларуси до 2025 года поставлена задача по росту производительности труда и реальной зарплаты в промышленности на 30%, увеличению экспорта товаров и услуг более чем до $50 млрд, а поставок высокотехнологичной продукции - до $2 млрд. По его словам, эти задачи выполнимы только при дальнейшем укреплении машиностроительных предприятий на основе сформированной колоссальной базы компетенций в проектировании, конструировании и производстве автотехники.

"Особенностью машиностроения Беларуси является то, что производственный потенциал значительно больше емкости внутреннего рынка. Поэтому 90% продукции мы продаем на экспорт. В прошлой пятилетке Минпром экспортировал продукцию на $19 млрд. Главой государства поставлена задача диверсификации экспортных поставок. Мы расширили географию до 120 стран. Останавливаться нельзя - пандемия открывает совершенно уникальные возможности, когда можно занять новые ниши, - подчеркнул гендиректор. - Да, большинство стран бьются за свой рынок, не пуская конкурентов таможенными пошлинами, лицензиями и другими ограничениями. В мире перепроизводство техники. Все рынки жестко поделены. Это заставляет нас быть гибкими и подстраиваться под любые правила".

Государство стимулирует и поддерживает экспортеров. По мнению Валерия Иванковича, самым эффективным инструментом развития экспорта явилась программа финансового стимулирования и экспортного кредитования, с помощью которой на экспорт продано продукции на $4 млрд. "С 2017 года к программам экспорта активно подключился "Промагролизинг". Нужно вовлекать и другие финансовые институты в эту работу. К слову, МАЗ в 2020 году поставил на экспорт продукции в два раза больше, чем в 2015 году. Вместе с тем мы могли бы добиться большего, имея структуру, способную принять на себя концентрации предпринимательского риска, кредитующими банками. Как вариант, необходимо наделить "Белэксимгарант" статусом страхового экспортного агентства и передать ему право выдачи прямых гарантий с принятием экспортного риска производителя. Ведь каждый рубль, идущий на стимулирование экспорта техники, приносит в страну 8 рублей валютной выручки. А это дополнительные налоги, рост зарплаты, создание добавленной стоимости и внутреннего спроса", - пояснил Валерий Иванкович.

Также важный аспект - это кадры. "Как показал опыт, в период вызовов, брошенных деструктивными силами, автозаводцы не поддались протестным призывам и сохранили темп производства. Сейчас в коллективе предприятия идет смена поколений. Уходит поколение советских инженеров и конструкторов. В то же время много молодых, очень перспективных, современных ребят. Поэтому вопросы подготовки и адаптации в реальных условиях, вопросы стимулов приобретают первостепенное значение. А основные стимулы, как мы знаем, это зарплата и жилье. Без этого нам не создать новые династии. Есть поручение Президента о переходе на 80% целевой набор в вузы при поступлении на инженерно-технические специальности. Это своевременный и назревший шаг", - рассказал глава завода.

Говоря об инвестициях и инновациях, руководитель подчеркнул, что без этого нет будущего, нужны программы инвестиционного развития, подкрепленные ресурсами. "Если банковские кредиты, то на длинные сроки (хотя бы на 7-10 лет) и под приемлемый процент. Например, разработка и освоение абсолютно нового грузовика с беспилотным управлением на электротяге потянет до $1 млрд. Это колоссальные деньги", - рассказал Валерий Иванкович.

Что касается государственных заказов, он отметил, что если посмотреть объективно, то госзаказ инновационной техники, такой как электробусы - это эффективный инструмент одними и теми же деньгами решить целый спектр задач. "Мы загружаем производство, повышается занятость в экономике, идет рост заработной платы, растут спрос и налоговые поступления в бюджет, создается мультипликативный эффект в масштабах всей экономики страны. Поэтому предлагаю внедрить госзаказ как инструмент развития и рассматривать его не на год, а на период от трех до пяти лет. Это даст возможность планировать и устойчиво работать предприятиям. Конечно, я понимаю государство как собственника. Прежде чем помочь, нужно оценить предприятие с точки зрения эффективности управления капиталом, трудозатрат, конкурентоспособности и окупаемости. Так работает весь мир. В нашей промышленности есть огромный потенциал по выходу на международные рынки заимствования. Сегодня по отдельности наши предприятия ограничены в поиске длинных зарубежных инструментов финансирования. Знаю, что правительство и Нацбанк постоянно работают над решением этой проблемы. Считаю, что эта тема должна найти свое отражение в программе новой пятилетки", - отметил Валерий Иванкович.

По его словам, промышленность Беларуси является нашей гордостью и опорой всей экономики. "Глубокая проработка затронутых мною вопросов и предложений позволит вывести эту отрасль на новый уровень и достичь всех целей, которые мы с вами наметили", - подытожил он.-0-

МАЗ собирается построить новый автобусный завод