Иванкович: решение о сохранении промышленных предприятий было единственно верным

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 11 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:45 В Корме автомобилиста приговорили к 5 годам колонии за ДТП с гибелью пассажира Происшествия
19:16 IT-сектору нужно уходить от обслуживающей модели к созданию новых продуктов - делегат ВНС Технологии
19:11 Необходимо больше внимания уделять преподаванию искусства в школах - делегат ВНС Общество
19:03 Хоккеисты сборной Беларуси уступили россиянам во втором матче на турнире в Казахстане Спорт
18:55 Митрополит Вениамин: в период мировоззренческой дезориентации из-за пандемии важна духовная поддержка Общество
18:41 Участник "правления стачкома" на солигорском предприятии уличен в страховом мошенничестве Происшествия
18:40 Две команды БГУ выступят на юридическом конкурсе им.Ф.Джессопа Общество
18:40 Принятые на прошлом ВНС решения позволили белорусской армии сделать значительный шаг вперед - Муравейко Общество
18:35 Иванкович: решение о сохранении промышленных предприятий было единственно верным Экономика
18:25 Нужно привлекать молодежь к решению практических вопросов - студентка ВГМУ Общество
18:21 Женщины готовы подключиться к решению социальных и экономических вопросов, но ждут поддержки - Богдан Общество
18:19 Делегат ВНС предложил установить в Беларуси День партизана и подпольщика Общество
18:18 Впечатлен докладом Президента на Всебелорусском народном собрании - Щекин Общество
18:17 МАЗ собирается построить новый автобусный завод Экономика
18:07 Хорватия с 15 февраля смягчает ограничительные меры из-за COVID-19 В мире
18:03 Богдан: нужно ужесточить ответственность за вовлечение в экстремизм, пропаганду насилия, буллинг Общество
18:02 Участник ВНС: для закрепления молодых специалистов в отрасли культуры важен дополнительный стимул Общество
18:00 В Беларуси надо стимулировать семьи при рождении второго ребенка - Кравченко Общество
17:58 Делегат ВНС: БЕЛАЗ должен оставаться госпредприятием, чтобы гарантировать рабочие места Общество
17:52 В Беларуси предлагают разработать госпрограмму патриотического воспитания Общество
17:49 Макей: оппоненты Беларуси пытаются нас разъединить, но этого нельзя допустить Политика
17:44 Макей: закрепленное в Конституции стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации Политика
17:44 В Чили произошло землетрясение магнитудой 4,6 В мире
17:40 Важно синхронизировать возведение жилья с созданием социальной инфраструктуры - мнение Общество
17:34 Инвестиции, жилье, медицина - о развитии регионов рассказал на ВНС руководитель Лидского района Общество
17:33 Белорусы должны чувствовать ответственность за принимаемые ими решения - Боровик Общество
17:30 Пик протестной активности в Беларуси пройден, страна вернулась к нормальной жизни - глава КГБ Общество
17:29 Делегат ВНС: для возрождения деревень нужны выгодные условия для бизнеса на селе и поддержка фермерства Экономика
17:28 Строительная отрасль является одним из драйверов роста национальной экономики - мнение Регионы
17:27 КГБ располагает информацией о намерениях совершить теракты в Беларуси - Тертель Общество
Все новости
Все новости
Экономика
11 февраля 2021, 18:35

Иванкович: решение о сохранении промышленных предприятий было единственно верным

Валерий Иванкович
Валерий Иванкович
Новости темы "Военный конфликт в Нагорном Карабахе"
Зась: в отношении карабахского конфликта ОДКБ действовала в соответствии с базовым договором
В Ереване полиция задержала 26 человек после попытки прорваться в здание правительства

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что принятое более чем два десятилетия назад решение о сохранении промышленных предприятий машиностроительного комплекса страны было единственно верным. Такое мнение высказал генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках обсуждения основных положений социально-экономического развития на следующую пятилетку и ключевых тезисов доклада главы государства хотелось бы заострить внимание на некоторых аспектах, которые мне как руководителю одного из крупнейших машиностроительных предприятий представляются наиболее актуальными, - сказал Валерий Иванкович. - Сегодня могу с уверенностью говорить о том, что принятое более чем два десятилетия назад решение о сохранении промышленных предприятий машиностроительного комплекса страны было единственно верным. Нам удалось сохранить свои позиции на экспортных и внутреннем рынках, сберечь кадровый потенциал, развить научно-технический и инновационные проекты. И если в начале 1990-х на дорогах нашей страны не было ни одного отечественного автобуса, то сегодня 90% пассажирской техники - это МАЗ. Семь из десяти единиц грузовой техники - тоже МАЗ".

Валерий Иванкович отметил, что в программе развития Беларуси до 2025 года поставлена задача по росту производительности труда и реальной зарплаты в промышленности на 30%, увеличению экспорта товаров и услуг более чем до $50 млрд, а поставок высокотехнологичной продукции - до $2 млрд. По его словам, эти задачи выполнимы только при дальнейшем укреплении машиностроительных предприятий на основе сформированной колоссальной базы компетенций в проектировании, конструировании и производстве автотехники.

"Особенностью машиностроения Беларуси является то, что производственный потенциал значительно больше емкости внутреннего рынка. Поэтому 90% продукции мы продаем на экспорт. В прошлой пятилетке Минпром экспортировал продукцию на $19 млрд. Главой государства поставлена задача диверсификации экспортных поставок. Мы расширили географию до 120 стран. Останавливаться нельзя - пандемия открывает совершенно уникальные возможности, когда можно занять новые ниши, - подчеркнул гендиректор. - Да, большинство стран бьются за свой рынок, не пуская конкурентов таможенными пошлинами, лицензиями и другими ограничениями. В мире перепроизводство техники. Все рынки жестко поделены. Это заставляет нас быть гибкими и подстраиваться под любые правила".

Государство стимулирует и поддерживает экспортеров. По мнению Валерия Иванковича, самым эффективным инструментом развития экспорта явилась программа финансового стимулирования и экспортного кредитования, с помощью которой на экспорт продано продукции на $4 млрд. "С 2017 года к программам экспорта активно подключился "Промагролизинг". Нужно вовлекать и другие финансовые институты в эту работу. К слову, МАЗ в 2020 году поставил на экспорт продукции в два раза больше, чем в 2015 году. Вместе с тем мы могли бы добиться большего, имея структуру, способную принять на себя концентрации предпринимательского риска, кредитующими банками. Как вариант, необходимо наделить "Белэксимгарант" статусом страхового экспортного агентства и передать ему право выдачи прямых гарантий с принятием экспортного риска производителя. Ведь каждый рубль, идущий на стимулирование экспорта техники, приносит в страну 8 рублей валютной выручки. А это дополнительные налоги, рост зарплаты, создание добавленной стоимости и внутреннего спроса", - пояснил Валерий Иванкович.

Также важный аспект - это кадры. "Как показал опыт, в период вызовов, брошенных деструктивными силами, автозаводцы не поддались протестным призывам и сохранили темп производства. Сейчас в коллективе предприятия идет смена поколений. Уходит поколение советских инженеров и конструкторов. В то же время много молодых, очень перспективных, современных ребят. Поэтому вопросы подготовки и адаптации в реальных условиях, вопросы стимулов приобретают первостепенное значение. А основные стимулы, как мы знаем, это зарплата и жилье. Без этого нам не создать новые династии. Есть поручение Президента о переходе на 80% целевой набор в вузы при поступлении на инженерно-технические специальности. Это своевременный и назревший шаг", - рассказал глава завода.

Говоря об инвестициях и инновациях, руководитель подчеркнул, что без этого нет будущего, нужны программы инвестиционного развития, подкрепленные ресурсами. "Если банковские кредиты, то на длинные сроки (хотя бы на 7-10 лет) и под приемлемый процент. Например, разработка и освоение абсолютно нового грузовика с беспилотным управлением на электротяге потянет до $1 млрд. Это колоссальные деньги", - рассказал Валерий Иванкович.

Что касается государственных заказов, он отметил, что если посмотреть объективно, то госзаказ инновационной техники, такой как электробусы - это эффективный инструмент одними и теми же деньгами решить целый спектр задач. "Мы загружаем производство, повышается занятость в экономике, идет рост заработной платы, растут спрос и налоговые поступления в бюджет, создается мультипликативный эффект в масштабах всей экономики страны. Поэтому предлагаю внедрить госзаказ как инструмент развития и рассматривать его не на год, а на период от трех до пяти лет. Это даст возможность планировать и устойчиво работать предприятиям. Конечно, я понимаю государство как собственника. Прежде чем помочь, нужно оценить предприятие с точки зрения эффективности управления капиталом, трудозатрат, конкурентоспособности и окупаемости. Так работает весь мир. В нашей промышленности есть огромный потенциал по выходу на международные рынки заимствования. Сегодня по отдельности наши предприятия ограничены в поиске длинных зарубежных инструментов финансирования. Знаю, что правительство и Нацбанк постоянно работают над решением этой проблемы. Считаю, что эта тема должна найти свое отражение в программе новой пятилетки", - отметил Валерий Иванкович.

По его словам, промышленность Беларуси является нашей гордостью и опорой всей экономики. "Глубокая проработка затронутых мною вопросов и предложений позволит вывести эту отрасль на новый уровень и достичь всех целей, которые мы с вами наметили", - подытожил он.-0-

МАЗ собирается построить новый автобусный завод

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
машиностроение мнения промышленность
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Во время VI Всебелорусского народного собрания МАЗ собирается построить новый автобусный завод
Виктор Чеботарь Делегат ВНС: для возрождения деревень нужны выгодные условия для бизнеса на селе и поддержка фермерства
Владимир Макей. Фото из архива Макей предложил сконцентрировать до половины экспорта на рынке ЕАЭС
Фото БУТБ БУТБ готова содействовать сбыту и закупкам предприятий "Белнефтехима"
Фото из архива Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в 2020 году $8,7 млрд
Фото БИСИ Аналитик БИСИ: путь нашей экономической модели не форсированный, но устойчивый
Главное
Выступление Лукашенко на ВНС: о новой Конституции, приоритетах в политике и будущем Беларуси
Лукашенко: проект новой Конституции будет готов в течение года
Шестое Всебелорусское народное собрание проходит в Минске
Выступления участников и гостей ВНС – главное
Топ-новости
Лукашенко назвал главные условия ухода из власти, а ВНС предложил сделать стабилизатором на переходный период
Лукашенко: какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди
Контроль за ценами останется одним из приоритетов государственной политики - Лукашенко
КГБ располагает информацией о намерениях совершить теракты в Беларуси - Тертель
Беларусь и Россия осенью проведут военные учения "Запад-2021"
Париматч Суперкубок Беларуси по футболу – с новым логотипом!
МИД намерен разработать новую концепцию внешней политики Беларуси
Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – мнения
В Минске возможны кратковременные ограничения движения на некоторых улицах
Брыло: белорусское продовольствие - узнаваемый во всем мире бренд
С новейшими разработками системы здравоохранения могут ознакомиться участники ВНС на выставке
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990
Делегат ВНС: важно, что в Беларуси главным остается человек
Китай на основе всестороннего стратегического партнерства стал одним из ключевых партнеров Беларуси - Русакович
Сербия заинтересована в дальнейшем развитии дружественных отношений с Беларусью - гость ВНС
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.