Иванов: "АМКОДОР" в условиях санкций продемонстрировал высокие результаты работы

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "АМКОДОР" в условиях санкций продемонстрировал высокие результаты работы. Об этом сказал управляющий делами Президента - уполномоченный представитель главы государства по Брестской области Валерий Иванов на торжественном мероприятии по случаю 95-летия холдинга, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях санкций, которые сегодня предъявляются некоторым нашим предприятиям, холдинг продемонстрировал высокие темпы роста производства - более 173% к уровню прошлого года. Это такой небольшой подвиг. Думаю, что коллектив "АМКОДОРА", который имеет свои традиции, в принципе, может, не взирая ни на какие ограничения, увеличивать и объемы, и ассортимент продукции, а также делать все для того, чтобы вопросы импортозамещения были для него решаемыми, - сказал Валерий Иванов. - В некоторых случаях санкции по-новому заставляют работать и руководство, и технических специалистов, выпуская конкурентоспособную и востребованную технику не только у нас в республике, но и далеко за ее пределами".

По его словам, техника, которая производится на предприятиях холдинга, нисколько не уступает импортной, а в некоторых случаях даже более высокопроизводительная и, самое главное, в разы дешевле. "Спектр выпускаемой продукции "АМКОДОРа" достаточно широкий. Это одно из лучших предприятий на сегодняшний день. Холдинг производит технику, которая востребована, и ей можно гордиться", - констатировал он.

Помощник Президента Валерий Бельский отметил: "Холдинг отмечает свой юбилей выпуском новых образцов продукции, которую сегодня нам продемонстрировали, а также уникальными результатами в части управления, экономичности и востребованности на рынке. Страна, которая может делать такие машины, способна обеспечить хорошие условия для экономического роста и повышения благосостояния нашего населения. "АМКОДОР" - это достояние не только сотрудников этого предприятия. Это достояние нашей республики - страны, которая смогла подготовить такие кадры, обеспечила высокий уровень образования, для того чтобы получить инженеров, которые могут работать с машинами, не имеющими аналогов, и делать продукцию, соответствующую самым лучшим мировым образцам".

Он выразил уверенность, что в этом году, несмотря на санкционное давление, "АМКОДОР" с честью выдержит испытания и, приняв вызов, сможет на него ответить новыми достижениями.

Помощник Президента Александр Косинец подчеркнул: "Сегодня 95-летие со дня создания ведущего холдинга машиностроения нашего государства. Особо нужно отметить ту диверсификацию, которую прошел "АМКОДОР" за годы суверенитета нашей страны, превратившись из предприятия, занимающегося выпуском дорожной техники, в многопрофильное, современное, конкурентоспособное, необходимое во многих отраслях производство".

Он обратил внимание на высокий уровень локализации техники "АМКОДОРа". "Машины состоят из 80-100% компонентов, созданных в холдинге или предприятиями нашей страны", - добавил помощник Президента.

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