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19 декабря 2019, 21:12

Ивановская область заинтересована в поставках белорусского льна

Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ивановская область заинтересована в поставках белорусского льна на свои льноперерабатывающие предприятия. Эта тема обсуждалась на заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и этого российского региона, которое прошло сегодня в концерне "Беллегпром", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила в беседе с журналистами председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, для Ивановской области одним из важных направлений является развитие льняной отрасли и обеспечение сырьем производителей тканей. Вопрос будет детально проработан, и белорусская сторона, полностью обеспечив в 2020 году отечественных производителей, рассмотрит возможность поставки короткого и длинного, котонизированного льноволокна российским партнерам.

"Также Ассоциация предпринимателей текстильной и швейной промышленности Ивановской области предложила более глубокую интеграцию в легкой промышленности, сотрудничество в сфере маркировки товаров", - отметила Татьяна Лугина. Она добавила, что белорусские и российские производители сталкиваются со схожими проблемами, поэтому в ближайшие годы стороны договорились скоординировать усилия по защите рынка ЕАЭС от контрафактных импортных товаров, недобросовестной конкуренции.

Также в центре внимания были вопросы внедрения инноваций в отрасли, дальнейшего наращивания объемов товарооборота, расширения производственно-кооперационных связей, реализации совместных научных и научно-технических проектов.

Как сообщили в пресс-службе концерна, участники встречи условились подготовить соглашение по обмену информацией об инвестиционных проектах с привлечением иностранных инвестиций. Белорусская сторона выразила готовность реализовывать проекты по строительству дорожной сети, жилья и социальной инфраструктуры на территории Ивановской области, увеличивать поставки специальной техники "Амкодор" для организаций ЖКХ, лесного хозяйства и мелиорации. ОАО "Белкоммунмаш" заинтересовано поставлять троллейбусы с удлиненным автономным ходом, электробусы, ОАО "Могилевлифтмаш" - полностью закрыть потребность в лифтовом оборудовании.

Директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области Людмила Бадак рассказала, что в регионе активно развивается сельское хозяйство, поэтому особый интерес вызывает сельскохозяйственная техника белорусских производителей. В этой части достигнута договоренность о проведении в I квартале 2020 года презентации белорусской коммунальной, пассажирской и сельскохозяйственной техники на выставочных площадках Ивановской области.

Представитель ООО "ИМЗ Автокран" озвучил предложение организовать производство автокранов на Минском автомобильном заводе, что позволило бы не только углубить производственную кооперацию, но и оптимизировать затратные механизмы.

Что касается льняной отрасли, то российские партнеры отметили высокую эффективность работы в регионе торгового дома ОАО "Оршанский льнокомбинат". К слову, льнокомбинат получил приглашение вступить в Ассоциацию предпринимателей текстильной и швейной промышленности Ивановской области, что расширило бы возможности присутствия на российском рынке для флагмана белорусской льняной отрасли.

Делегация Ивановской области посетила Беларусь с официальным визитом 18-19 декабря. Представители региона побывали на СЗАО "БЕЛДЖИ", ОАО "МАЗ" и Слуцком льнозаводе. Состоялись бизнес-форум по торгово-экономическому взаимодействию, презентация инвестиционного и экспортного потенциала Ивановской области.

В состав делегации вошли представители правительства, а также сфер образования и бизнеса области.-0-

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