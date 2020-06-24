"Ивацевичдрев" увеличит объемы выпуска мебели в три раза

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" благодаря установке дополнительного оборудования увеличит объемы выпуска мебели в три раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"На днях предприятие вводит в эксплуатацию современное высокотехнологичное оборудование марки ведущих мировых производителей, которое позволит увеличить производственные мощности по выпуску мебели втрое - до 200 тыс. изделий в год. Решение о наращивании мощности мебельного производства приняло руководство предприятия с учетом устойчивого роста заказов как на внутреннем рынке, так и за рубежом", - сказали в пресс-службе.

Из общего объема производства мебели "Ивацевичдрев" 57% поставляет на внешние рынки. Основные направления экспорта - Польша, Латвия, Канада, США, Казахстан, Россия, Чехия и Монголия. В Беларуси предприятие имеет собственную фирменную торговую сеть, через которую реализуется около 30% мебели, остальной объем - в различных мебельных центрах и магазинах. Кроме того, эффективно работает и интернет-магазин предприятия.

ОАО "Ивацевичдрев" - один из крупнейших в Беларуси производителей древесно-стружечных плит, в том числе ламинированных. Сегодня завод по производству ДСП и ЛДСП работает на полную проектную мощность. В ассортименте более 100 декоров ламинирования, выполненных в различных тиснениях. Мебельное производство работает в несколько смен.

На "Ивацевичдреве" трудится около 1 тыс. человек. С вводом новых производственных мощностей рабочих мест станет еще больше. 97,89% акций ОАО принадлежат Республике Беларусь.-0-