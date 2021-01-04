Из состава "Белэнерго" исключили 11 организаций

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из состава ГПО "Белэнерго" с 1 января исключены 11 организаций, сообщили БЕЛТА в объединении.

В числе исключенных организаций - закрытые акционерные общества "Белспецэнерго", "Энерготеплоизоляция", открытые акционерные общества "Электроцентрмонтаж", "Центроэнергомонтаж", "Энерготехпром", "Белкотлоочистка", "Белсельэлектросетьстрой", "Белэлектромонтажналадка", "Белэнергозащита", "Белэнергосвязь", "Западэлектросетьстрой".

Пять организаций из этого списка - ОАО "Белсельэлектросетьстрой", ОАО "Белэлектромонтажналадка", ОАО "Белэнергозащита", ОАО "Белэнергосвязь", ОАО "Западэлектросетьстрой" - находятся в составе "Белэнергострой холдинга", который входит в ГПО "Белэнерго".

Таким образом, помимо данного холдинга, обновленный состав объединения включает Белорусскую АЭС, "Брестэнерго", "Витебскэнерго", "Гомельэнерго", "Гродноэнерго", "Минскэнерго", "Могилевэнерго", "Экономэнерго", "БЕЛТЭИ", "Белэнергосетьпроект", "Белнипиэнергопром", "Белэнергоснабкомплект", "Белэнергоремналадку", а также Минский государственный энергетический колледж и Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов энергетики.-0-