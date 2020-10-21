Из-за высоких бюджетных рисков в сфере госзакупок важен внешний и внутренний контроль - КГК

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно сочетать внутренний и внешний контроль в сфере госзакупок, чтобы минимизировать возможности нарушений, как непреднамеренных, так и умышленных. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель председателя Комитета государственного контроля Дмитрий Баско перед совместным семинаром КГК Беларуси и Счетной палаты Российской Федерации по теме совершенствования контроля в сфере государственных закупок, передает корреспондент БЕЛТА.

Во всем мире средства на осуществление госзакупок составляют значительную долю в расходах бюджета, и Беларусь не исключение. "По итогам первого полугодия заключено более 200 тыс. договоров на сумму практически Br3,7 млрд. Понятно, что контроль необходим. Это сфера с высокими рисками с точки зрения возможных коррупционных, мошеннических действий. Нужно уделять особое внимание сразу двум направлениям контроля: как внешнему, так и внутреннему. Внутренний контроль со стороны органов власти, госорганов в части антикоррупционных проявлений должен органически дополняться внешним контролем со стороны контролирующих и правоохранительных органов", - сказал Дмитрий Баско.

По его мнению, довольно много пробелов как раз связано с внутренним контролем. Что в определенной степени зависит от компетенции специалистов, которые работают в сфере госзакупок. "У нас в стране проводится достаточно много различных семинаров, учебных занятий для специалистов, которые непосредственно осуществляют госзакупки. Это важное направление профилактики, чтобы не допустить нарушения непреднамеренного характера, то есть совершенные по незнанию, но которые тем не менее влекут за собой ответственность", - отметил Дмитрий Баско.

В то же время, подчеркнул он, имеют место случаи умышленного нарушения законодательства с целью получить личную выгоду. Они нередко устанавливаются при контрольных мероприятиях.

В целом практика контрольной работы показывает типичные нарушения в этой сфере: недостаточно качественное исследование рынка и формальное определение ориентировочной стоимости предмета госзакупки, нарушения исполнения заключенных договоров, внесение не предусмотренных законом изменений в эти договоры, неправомерные отклонение предложения участника торгов и выбор победителя.

Совместный семинар проходит в режиме видео-конференц-связи. Отличительная особенность его в том, что кроме центральных офисов контролирующих органов двух стран в нем участвуют представители контрольно-счетных органов 84 субъектов РФ, муниципальных образований, а также работники областных комитетов госконтроля Беларуси.

"Этот семинар представляет интерес как для российской стороны, так и для Комитета госконтроля Республики Беларусь. У нас есть чем поделиться", - добавил Дмитрий Баско.

Белорусские специалисты разъясняют российским коллегам свои подходы к контрольным мероприятиям, делятся опытом оценки возможных рисков в сфере госзакупок. Как пример - проверка организации школьного питания, где госконтролеры выявили нарушения, связанные с изменениями цены и объема заключенных договоров. После вмешательства КГК договоры приведены в соответствие с требованиями законодательства, а излишне израсходованные средства возвращены в бюджет.

Также россиянам представлена информация об особенностях белорусского национального законодательства в сфере госзакупок. В том числе - о государственной информационно-аналитической системе по управлению госзаказами (ГИАС), которая создана Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Основная цель ГИАС - возможность анализировать весь жизненный цикл закупок, начиная с их планирования и завершая исполнением контрактов. И, считают в КГК, при отлаженной работе данной системы случаи нарушения законодательства путем изменения условий договоров должны быть практически исключены.

"Как Счетная палата РФ, так и Комитет госконтроля Беларуси заинтересованы в том, чтобы бюджетные средства расходовались максимально эффективно. Нам нужно работать на упреждение, чтобы не допустить нарушений и растрат", - заключил Дмитрий Баско.-0-