Избыток газа на европейском рынке сохраняется - "Газпром экспорт"

22 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Избыток газа на европейском рынке сохраняется, последствия этого будут ощущаться и в 2021 году. Об этом заявила заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сегодня в своем выступлении на проходящем в итальянской Вероне 13-м Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заключительный квартал этого непростого во всех отношениях года продемонстрирует, насколько эффективными оказались меры, принятые газовой отраслью для преодоления одного из самых масштабных в ее истории кризисов, - сказала Елена Бурмистрова. - Тем не менее, от излишнего оптимизма пока хотелось бы предостеречь. Избыток газа на рынке сохраняется и последствия кризиса, очевидно, будут ощущаться и в 2021 году. В более отдаленной перспективе решающую роль в нормализации ситуации на газовых рынках сыграют темпы восстановления экономики".

По данным главы "Газпром экспорта", в первом полугодии текущего года экспортные поставки "Газпрома" сократились на 19% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом она отметила, что уже в первом квартале этого года беспрецедентно теплая погода привела к снижению спроса на газ в Европе на 6,5%. Причем это произошло еще до локдауна из-за пандемии коронавируса. Одновременно на европейском рынке был зафиксирован избыток предложения сжиженного природного газа. "Дальше события развивались стихийно, - констатировала Елена Бурмистрова. - В весенние месяцы локдаун, вызванный пандемией коронавируса, стал причиной обрушения спроса на газ в целом ряде европейских стран".

Двухдневный форум в Вероне, несмотря на пандемию, собрал представителей государственных органов, руководителей крупных компаний, политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов, журналистов из стран Европы и Азии. Тем не менее в нынешнем году организаторы были вынуждены сократить число участников форума с традиционных 1,5 тыс. до 500 человек, поэтому некоторые из них выступают по видеосвязи.

Общей темой дискуссии стала новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Обсуждаются модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях. Участники форума попытаются найти предпосылки нового геополитического и социально-экономического порядка в условиях пандемии и структурного экономического кризиса. Отдельные сессии посвящены вопросам преодоления социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества, глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19, а также диалогу Европа-Евразия. Абсолютно новой темой нынешнего форума стали генетика и исследования генома и их вклад в медицину, сельское хозяйство, промышленность и энергетику.

Организаторами Евразийского экономического форума в Вероне выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА выступает в качестве информационного партнера веронского форума.-0-