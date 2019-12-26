Изменение декрета о госрегулировании производства и оборота табачных изделий вынесено на обсуждение

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений в декрет о госрегулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проектом документа предлагается исключить из положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака, утвержденного декретом Президента №28 от 17 декабря 2002 года пункт, определяющий порядок ведения Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности), оптовую, розничную торговлю табачными изделиями.

Ведение этого реестра обеспечивается Министерством по налогам и сборам. Он содержит сведения о юрлицах и ИП, которым выданы соответствующие лицензии. В частности, наименование лицензирующего органа, местонахождение лицензиата, его УНП, наименование лицензируемого вида деятельности, данные о торговых объектах, особые лицензионные требования и условия, регистрационный номер лицензии, номер и дату принятия решения о выдаче лицензии.

Вместе с тем указом №326 от 2 сентября 2019 года "О совершенствовании лицензирования" предусмотрено, что с 1 июля 2020 года подтвердить наличие лицензии можно будет, обратившись к Единому реестру лицензий посредством интернета через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством должно было быть два реестра: государственный и единый, содержащие одинаковые сведения. Во избежание этого предлагается, чтобы необходимая информация о субъектах торговли, осуществляющих производство, хранение, оптовую и розничную торговлю, содержалась в Едином реестре.

Замечания и предложения по этому проекту изменений можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси по 6 января.-0-