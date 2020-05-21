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Экономика
21 мая 2020, 09:56

Изменения и дополнения планируют внести в Таможенный кодекс ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны - участницы ЕАЭС на площадке Евразийской экономической комиссии инициировали внесение изменений и дополнений в действующий Таможенный кодекс ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"Необходимость в корректировке и дополнении норм кодекса возникла с учетом практики его применения. ГТК предварительно уже рассмотрел свыше 150 инициативных предложений, внесенных Евразийской экономической комиссией и государствами - членами ЕАЭС. Это только начало масштабной работы по совершенствованию основного таможенного документа. В настоящее время каждая из пяти стран-участниц приступила к формированию пакета предложений, включающих позицию государственных органов и бизнес-сообщества", - отметили в ГТК.

Для координации предполагается создание рабочей группы из представителей ЕЭК и государств-членов, а для непосредственной работы над проектом документа - экспертной группы.

Белорусская таможня направит инициативы от страны в Евразийскую экономическую комиссию к 1 августа 2020 года.-0-

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