Изменения и дополнения планируют внести в Таможенный кодекс ЕАЭС

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны - участницы ЕАЭС на площадке Евразийской экономической комиссии инициировали внесение изменений и дополнений в действующий Таможенный кодекс ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"Необходимость в корректировке и дополнении норм кодекса возникла с учетом практики его применения. ГТК предварительно уже рассмотрел свыше 150 инициативных предложений, внесенных Евразийской экономической комиссией и государствами - членами ЕАЭС. Это только начало масштабной работы по совершенствованию основного таможенного документа. В настоящее время каждая из пяти стран-участниц приступила к формированию пакета предложений, включающих позицию государственных органов и бизнес-сообщества", - отметили в ГТК.

Для координации предполагается создание рабочей группы из представителей ЕЭК и государств-членов, а для непосредственной работы над проектом документа - экспертной группы.

Белорусская таможня направит инициативы от страны в Евразийскую экономическую комиссию к 1 августа 2020 года.-0-