Изменения правил автоперевозок грузов можно обсудить на Правовом форуме

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совмина "Об изменении постановления Совета Министров от 30 июня 2008 года №970", которым вносятся изменения в правила автомобильных перевозок грузов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проект разработан для повышения эффективности использования разрешений на проезд автотранспортных средств по территории иностранных государств при выполнении международных автоперевозок грузов.

В частности, документом предусмотрено в отношении выдачи отдельных видов разрешений, определенных Минтрансом и получаемых от иностранных государств в небольшом количестве, дополнительное представление перевозчиком международной товарно-транспортной накладной CMR.

Организатор общественного обсуждения - Министерство транспорта и коммуникаций.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 15 по 25 апреля на электронную почту: uat@mintrans.gov.by.-0-