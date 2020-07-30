Изменения в порядок признания задолженности безнадежным долгом вынесены на общественное обсуждение

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа, которым предполагается внести изменения в порядок признания задолженности безнадежным долгом и ее списания, вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В обосновании принятия этого документа говорится, что признание безнадежным долгом и списание задолженности по обязательным страховым взносам, подлежащим уплате работодателями и работающими гражданами в бюджет фонда, лишает законных прав граждан на формирование ими страхового стажа, необходимого для назначения пенсии. Право на трудовую пенсию обусловлено уплатой страховых взносов в бюджет фонда. Размер пенсии напрямую зависит от продолжительности стажа работы и величины заработка, из которого уплачены указанные взносы. Неуплата работодателями страховых взносов за отдельные периоды работы приводит к уменьшению размеров пенсий в среднем на Br7 в месяц за каждый год "потерянного" стажа, а в отдельных случаях - к лишению работников права на трудовую пенсию.

На 1 января текущего года из-за неуплаты страховых взносов в бюджет фонда у 43,8 тыс. граждан не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени в организациях, работающих в обычных условиях, ликвидируемых в общегражданском порядке и признанных банкротами. "В связи с этим проектом указа предлагается предусмотреть, что признанию безнадежным долгом и ее списанию подлежит задолженность по платежам в бюджет фонда, за исключением обязательных страховых взносов", - подчеркнули в Министерстве по налогам и сборам, специалисты которого являются разработчиками проекта этого документа.

Признавать задолженность безнадежным долгом и списывать ее предлагается только белорусским организациям при наличии в совокупности определенных документом обстоятельств. Последствиями списания этой задолженности является упрощенный порядок ликвидации таких организаций. Проект документа также определяет порядок признания задолженности безнадежным долгом и ее списания для белорусских индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих место жительства в Беларуси, и для других случаев.

Как подчеркнули разработчики проекта указа, принятие этого документа не повлечет необходимости изменения и (или) дополнения действующих нормативных правовых актов, а также разработки и принятия новых.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 июля по 9 августа текущего года или направить на электронный адрес: shsi@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта указа".-0-