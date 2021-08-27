Изменения в сфере таможенного регулирования можно обсудить на Правовом форуме

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым вносятся изменения в указы в сфере таможенного регулирования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
В частности, изменения коснутся указов о таможенных сборах, о пунктах ввоза и вывоза товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, о совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности, о функционировании магазинов беспошлинной торговли, а также о таможенном регулировании.
Проект направлен на приведение данных нормативных правовых актов в соответствие c законом от 19 июля 2021 года №121-З.
Организатор публичного обсуждения - Государственный таможенный комитет.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 августа по 6 сентября 2021 года.-0-
В частности, изменения коснутся указов о таможенных сборах, о пунктах ввоза и вывоза товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, о совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности, о функционировании магазинов беспошлинной торговли, а также о таможенном регулировании.
Проект направлен на приведение данных нормативных правовых актов в соответствие c законом от 19 июля 2021 года №121-З.
Организатор публичного обсуждения - Государственный таможенный комитет.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 августа по 6 сентября 2021 года.-0-