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Экономика
25 ноября 2019, 11:43

Изменения в техрегламент на средства индивидуальной защиты вступят в силу с 27 ноября

Фото из архива
Фото из архива

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" вступят в силу с 27 ноября в странах Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Изменения касаются уточнения области распространения техрегламента и отдельных требований к средствам индивидуальной защиты, - пояснили в ЕЭК. - Из области распространения исключаются защитные шлемы для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов, на которые распространяется техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств", и отдельные категории средств индивидуальной защиты, разработанные либо модифицированные для защиты от бактериологических (биологических) агентов и радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях, от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии, и химических средств для борьбы с массовыми беспорядками".

Область распространения данного техрегламента дополнена средствами индивидуальной защиты рук и ног от воды и растворов нетоксичных веществ. "Уточнены отдельные требования к костюмам, изолирующим от воды и растворов нетоксичных веществ, средств индивидуальной защиты от механических воздействий, а также к фильтрующим средствам индивидуальной защиты органов дыхания, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, техрегламент дополнен требованиями к фильтрующему самоспасателю, предназначенному для защиты человека от токсичных продуктов горения при спасении и эвакуации во время пожара, а также средств индивидуальной защиты рук и ног от воды и растворов нетоксичных веществ. Для средств индивидуальной защиты органа слуха изменена форма подтверждения соответствия с декларирования на сертификацию".

Решением Коллегии ЕЭК от 6 августа 2019 года установлен порядок введения в действие изменений, который предусматривает, что документы об оценке соответствия средств индивидуальной защиты обязательным требованиям, установленным в техрегламенте, выданные или принятые до дня вступления в силу изменений (27 ноября 2019 года), действительны до окончания срока их действия. "Выпуск в обращение продукции при наличии таких документов об оценке соответствия допускается до окончания срока их действия. При этом обращение такой продукции возможно в течение срока ее службы или годности", - добавили в ЕЭК.-0-

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