Изменены требования к правилам внутреннего контроля организаций по госрегистрации недвижимости

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Соответствующее решение закреплено постановлением Государственного комитета по имуществу №24 от 17 ноября 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно изменениям, регистраторы республиканской и территориальных организаций по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним помимо идентификации участников финансовой операции будут проводить также их верификацию, обновление (актуализацию) данных о них.

Указанные действия будут совершаться организациями по регистрации (независимо от того, были совершены финансовые операции или нет) при наличии высокой степени риска при проведении финансовой операции, определяемой в соответствии с рекомендациями по критериям выявления и признакам подозрительных операций, связанных с получением и легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.

Документ разработан в соответствии с Законом №165-З от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

Постановление вступило в силу 20 ноября 2020 года.-0-