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01 января 2020, 13:12

Изменяются правила ввоза товаров весом более 35 кг для физлиц

Фото из архива
Фото из архива

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Понятие "неделимый товар", для которого определен отдельный порядок уплаты таможенных платежей при ввозе физлицами на территорию ЕАЭС, не будет применяться с 1 января 2020 года согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107, сообщает БЕЛТА.

Под неделимым товаром для личного пользования понимается товар весом более 35 кг (с учетом упаковки), разделение которого невозможно без изменения его назначения. Ранее в отношении неделимых товаров уплачивались платежи по ставкам 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса. Например, при ввозе посудомоечной машины весом 36 кг и стоимостью 300 евро было необходимо уплатить 144 евро (36 кг х 4 евро).

Теперь такие товары будут включаться в общие нормы беспошлинного ввоза, в случае превышения которых таможенные пошлины, налоги составят 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм. То есть при ввозе все той же посудомоечной машины весом 36 кг и стоимостью 300 евро белорусу, который пересекает таможенную границу реже, чем один раз в три календарных месяца, и ввозит только этот товар, нужно будет заплатить 44 евро (11 кг х 4 евро).

В настоящее время беспошлинно можно ввезти товары, стоимость которых не превышает сумму 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг. А в случае пересечения границы чаще, чем один раз в течение трех календарных месяцев, стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 300 евро, и общий вес - не более 20 кг.-0-

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