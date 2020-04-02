Извещения о продаже госимущества нужно обязательно размещать в Единой информационной базе

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2 апреля извещения о продаже госимущества и земельных участков будут размещаться в Единой информационной базе неиспользуемого госимущества в обязательном порядке. Это предусмотрено указом от 26 декабря 2019 года №485 "О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Согласно новому порядку, извещения о проведении аукционов (конкурсов) в отношении имущества, находящегося в республиканской собственности, необходимо публиковать на официальном сайте Государственного комитета по имуществу. Что касается продажи имущества, находящегося в коммунальной собственности, земельных участков или права заключения договоров аренды земельных участков, то соответствующие извещения будут размещаться на сайтах облисполкомов, Минского горисполкома и Госкомимущества.

Дополнительно в печатных СМИ, определенных Совмином, будет размещаться информация об объявленном аукционе или конкурсе и его предмете в отношении госимущества, а в СМИ, определенных облисполкомами и Минским горисполкомом, - об аукционах по продаже объектов коммунальной собственности, земельных участков или права заключения договоров аренды земельных участков.

Что касается неиспользуемых и неэффективно используемых объектов, находящихся в госсобственности и предлагаемых для продажи, безвозмездной передачи в собственность, сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование, а также земельных участков, то извещения о проведении аукционов будут публиковаться их организаторами в Единой информационной базе неиспользуемого госимущества на сайте Госкомимущества (Единой площадке).

Этот ресурс был создан во исполнение Директивы №4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь", а усовершенствован в 2019 году. "Новый современный модуль Единой площадки "Обеспечение информирования заинтересованных лиц сведениями о неиспользуемом имуществе, предназначенном для продажи и сдачи в аренду" благодаря функции расширенного поиска, в том числе с использованием картографического интерфейса, упрощает поиск информации о неиспользуемых и неэффективно используемых объектах, находящихся в госсобственности. На Единой площадке организаторы аукциона могут прикреплять извещение в виде файла или извещение, автоматически сформированное программным способом", - пояснили в комитете.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время на сайте Госкомимущества появится еще один специализированный информационный модуль "Торги - аукционы, конкурсы". На нем будут размещаться извещения об аукционах и конкурсах по продаже объектов жилфонда, акций, в том числе конфискованных, машин, оборудования, транспортных средств, другого движимого имущества, относящегося к основным средствам, и не завершенных строительством объектов.

"В отношении таких видов госимущества по заявлению организатора аукциона, направленного в электронном виде, Госкоимущество будет публиковать соответствующее извещение в течение трех рабочих дней. Доступ к ним будет предоставлен заинтересованным лицам без взимания платы и заключения договора. Ожидается, что новый порядок позволит существенно сократить затраты на организацию аукционов и конкурсов и обеспечить доведение необходимой информации до широкого круга заинтересованных", - отметили специалисты комитета.-0-