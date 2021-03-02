Ядерное право: как в Беларуси регулируют использование атомной энергии и радиационную безопасность

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 2 марта 2021
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:24 Субсидию на организацию своего дела в 2020 году получили более 1,6 тыс. безработных Общество
15:07 В Аргентине нашли останки самого древнего титанозавра в мире Калейдоскоп
15:02 Житель Калинковичей предстанет перед судом за угрозу взрыва и другие преступления Происшествия
14:54 Нацрекорд и 7 медалей: курсанты Университета МЧС выступили на соревнованиях по гиревому марафону Общество
14:43 В лобовом ДТП под Волковыском погибли двое взрослых и новорожденный ребенок Происшествия
14:30 ФОТОФАКТ: Минский парниково-тепличный комбинат к 8 Марта подготовил 170 тыс. тюльпанов и 50 тыс. роз Регионы
14:29 Леса Беларуси ежегодно поглощают более 35 млн т углекислого газа Общество
14:27 Ядерное право: как в Беларуси регулируют использование атомной энергии и радиационную безопасность Экономика
14:20 Интернет-проект БРСМ "Женщины-легенды" стартует 4 марта Общество
14:09 Бельский: у Беларуси есть резервы для развития востребованного и современного образования Регионы
14:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 869 пациентов с COVID-19, выписаны 788 Общество
13:59 Зайцев: с учетом обстановки в мире информационная безопасность становится во главу угла Общество
13:56 Военные Беларуси и России подписали пятилетнюю программу стратегического партнерства Общество
13:49 Причиной гибели лебедей в Херсонской области стал птичий грипп В мире
13:38 Сергеенко: сотрудники внутренних дел с достоинством выполняют поставленные задачи Общество
13:30 Условия труда, жилье, развитие велодвижения - Барсуков провел прием граждан на мотовелозаводе Регионы
13:26 Белорусский рубль на торгах 2 марта ослаб к трем основным валютам Экономика
13:20 ГПК: за незаконный ввоз иностранцев в Беларусь теперь будут отвечать не только юрлица Общество
13:12 Гродненские милиционеры прошли маршем по центру города Регионы
13:09 Число отравившихся в Красноярске школьников возросло до 91 В мире
12:57 ФОТОФАКТ: Калейдоскоп весенних красок на Ханийских террасных полях Калейдоскоп
12:54 В Украине резко увеличилось число смертей от COVID-19 В мире
12:50 ФОТОФАКТ: В Витебске прошли торжества, посвященные Дню белорусской милиции Регионы
12:47 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Тайване В мире
12:39 Беларусбанк ввел дополнительный механизм расчетов с резидентами Китая Экономика
12:37 Олимпиада по истории для школьников пройдет в БГУ Общество
12:35 В Гродненской области активизируют работу по созданию опорных клиник Регионы
12:28 Минский зоопарк 8 марта предоставит женщинам скидку 50% на билет Регионы
12:20 Швед: Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне Общество
12:03 Пилотный проект по новым принципам финансирования медпомощи реализуют в Минске и Гродненской области Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
02 марта 2021, 14:27

Ядерное право: как в Беларуси регулируют использование атомной энергии и радиационную безопасность

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси активно развивается система нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, особенно после принятия решения о строительстве АЭС. При их разработке учитывались рекомендации международных экспертов, в том числе результаты миссий МАГАТЭ. Представители Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) рассказали в пресс-центре БЕЛТА о том, что скрывается под термином "ядерное право" и каких новшеств в законодательной сфере стоит ждать в ближайшем будущем.

Система нормирования и регулирования в области ядерной и радиационной безопасности начала складываться еще во времена СССР. Беларусь - правопреемница ряда международных соглашений, принятых еще тогда. Сейчас страна является участницей большинства конвенций в данной сфере, в том числе конвенции о ядерной безопасности 1994 года, объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами 1997 года, а также Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.

Национальная система правового регулирования ядерной и радиационной безопасности построена в соответствии с рекомендуемой МАГАТЭ пирамидой и имеет иерархическую структуру. Нижестоящие акты должны соответствовать требованиям вышестоящих. На вершине пирамиды - международные конвенции и договоры, Конституция, затем идут указы, законы. На следующем уровне - постановления Совета Министров, а после них - постановления МЧС. Что касается технических нормативных правовых актов, в их число входят нормы и правила по ядерной и радиационной безопасности, а также руководства, которые детально разъясняют эти регулирующие требования.

Закон "О радиационной безопасности населения" появился в стране в 1998 году. По словам заместителя начальника Госатомнадзора Григория Асташко, он был подготовлен на основе базового модельного закона, разработанного в СНГ. Периодически в этот документ вносились изменения, в том числе в связи с решением о строительстве Белорусской АЭС и принятием в 2008 году закона "Об использовании атомной энергии". В стране были также разработаны подзаконные нормативные правовые акты по вопросам безопасности.

Законодательство постоянно совершенствуется с учетом требований времени, правоприменительной практики и рекомендаций экспертов. Не так давно был принят новый закон "О радиационной безопасности": он вступил в силу в июне 2020 года. "Со стороны международных экспертов он характеризуется с положительной точки зрения. В числе основных новелл - установление дифференцированного подхода в зависимости от степени опасности источника, определение системы нормирования, технических нормативных правовых актов. Данным законом был введен институт консультирования в области радиационной безопасности, а также процедура регистрации типов источников ионизирующего излучения", - отметила начальник сектора правового обеспечения Госатомнадзора Елена Жигалко.

С момента принятия закона "Об использовании атомной энергии" прошло уже 13 лет. "С тех пор он концептуально не корректировался, в 2011 году были внесены точечные изменения. Но реализация проекта по сооружению атомной станции и предстоящий этап ее эксплуатации ускорили процесс корректировки этого документа. Планом подготовки законопроектов на 2021 год предусмотрена разработка нового закона о регулировании безопасности при использовании атомной энергии. В данном законопроекте будут максимально учтены рекомендации и предложения, поступившие по итогам миссий МАГАТЭ. Внесение в Палату представителей - март 2022 года", - сказала Елена Жигалко. По словам Григория Асташко, в новом законе будет четче прописана полная ответственность эксплуатирующей АЭС организации за обеспечение безопасности во время деятельности. Будут уточнены и вопросы организации работы регулирующего органа.

В числе важных документов - указ от 16 февраля 2015 года №62 "Об обеспечении безопасности при сооружении и эксплуатации Белорусской атомной электростанции". Этим указом были урегулированы вопросы организации надзора, введен институт общественных слушаний.

Елена Жигалко обратила внимание на то, что в стране сейчас готовится новый законопроект о лицензировании. "В рамках этого процесса мы выходим из общего регулирования. Соответствующий проект указа подготовлен, внесен в Администрацию Президента и находится на рассмотрении. Этим указом будет утверждено положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения. Помимо вопросов лицензирования, предусмотрена также корректировка единого правового классификатора, в котором пока отсутствует такая отрасль, как законодательство о ядерной и радиационной безопасности", - проинформировала она.

Госатомнадзор внес предложения по корректировке классификатора, согласовал их с Национальным центром правовой информации. "С учетом строительства АЭС важно выделить законодательство в данной сфере в отдельную самостоятельную отрасль. Более того, необходимость наличия ядерного права в стране была обозначена на площадке МАГАТЭ в мае 2019 года и одобрена международными экспертами", - отметила Елена Жигалко.

Представитель Госатомнадзора подчеркнула, что в Беларуси поступательно реализуется программа развития ядерного права. В качестве отдельного мероприятия она будет включена в проект национальной политики в области ядерной и радиационной безопасности. Ожидается, что это будет сделано в ближайшие два года.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 2 марта ослаб к трем основным валютам
Фото из архива Беларусбанк ввел дополнительный механизм расчетов с резидентами Китая
Фото из архива Минсвязи и МСЭ планируют расширять сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий
Фото из архива Новые строительные нормы приняты в Беларуси
Фото "Белинтерэкспо" Белорусские предприятия подписали контракты на $7 млн на продовольственной выставке в Дубае
Фото из архива Автомобильное топливо в Беларуси с 2 марта подорожало на 1 копейку
Главное
Во время совещания Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Путиным и отреагировал на домыслы
Пиневич: массовая вакцинация от коронавируса всех желающих начнется в апреле
Минздрав проводит переговоры с производителями о снижении цен на некоторые лекарства
КГК внедрит механизм приема от работников сообщений о зарплатах в конвертах
Топ-новости
Сергеенко: сотрудники внутренних дел с достоинством выполняют поставленные задачи
Готовили захваты исполкомов в Гомеле: СК завершил расследование дела по доверенным лицам Тихановской
Минспорт утвердил перечень высоких результатов для команд
За сутки в Беларуси зарегистрированы 869 пациентов с COVID-19, выписаны 788
В Беларуси готовят проект закона о регулировании безопасности при использовании атомной энергии
Зайцев: с учетом обстановки в мире информационная безопасность становится во главу угла
ФОТОФАКТ: Минский парниково-тепличный комбинат к 8 Марта подготовил 170 тыс. тюльпанов и 50 тыс. роз
Военные Беларуси и России подписали пятилетнюю программу стратегического партнерства
Бельский: у Беларуси есть резервы для развития востребованного и современного образования
Прапорщик сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на плацу
Швед: Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне
Новые строительные нормы приняты в Беларуси
Почти 2,3 тыс. медработников Минска уже привиты от коронавируса
Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента по национальной безопасности
Щекин: кто на коленях вымаливает у Запада санкции - уже не оппозиция, а пятая колонна
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.