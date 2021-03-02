Ядерное право: как в Беларуси регулируют использование атомной энергии и радиационную безопасность

В Беларуси активно развивается система нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, особенно после принятия решения о строительстве АЭС. При их разработке учитывались рекомендации международных экспертов, в том числе результаты миссий МАГАТЭ. Представители Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) рассказали в пресс-центре БЕЛТА о том, что скрывается под термином "ядерное право" и каких новшеств в законодательной сфере стоит ждать в ближайшем будущем.

Система нормирования и регулирования в области ядерной и радиационной безопасности начала складываться еще во времена СССР. Беларусь - правопреемница ряда международных соглашений, принятых еще тогда. Сейчас страна является участницей большинства конвенций в данной сфере, в том числе конвенции о ядерной безопасности 1994 года, объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами 1997 года, а также Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.

Национальная система правового регулирования ядерной и радиационной безопасности построена в соответствии с рекомендуемой МАГАТЭ пирамидой и имеет иерархическую структуру. Нижестоящие акты должны соответствовать требованиям вышестоящих. На вершине пирамиды - международные конвенции и договоры, Конституция, затем идут указы, законы. На следующем уровне - постановления Совета Министров, а после них - постановления МЧС. Что касается технических нормативных правовых актов, в их число входят нормы и правила по ядерной и радиационной безопасности, а также руководства, которые детально разъясняют эти регулирующие требования.

Закон "О радиационной безопасности населения" появился в стране в 1998 году. По словам заместителя начальника Госатомнадзора Григория Асташко, он был подготовлен на основе базового модельного закона, разработанного в СНГ. Периодически в этот документ вносились изменения, в том числе в связи с решением о строительстве Белорусской АЭС и принятием в 2008 году закона "Об использовании атомной энергии". В стране были также разработаны подзаконные нормативные правовые акты по вопросам безопасности.

Законодательство постоянно совершенствуется с учетом требований времени, правоприменительной практики и рекомендаций экспертов. Не так давно был принят новый закон "О радиационной безопасности": он вступил в силу в июне 2020 года. "Со стороны международных экспертов он характеризуется с положительной точки зрения. В числе основных новелл - установление дифференцированного подхода в зависимости от степени опасности источника, определение системы нормирования, технических нормативных правовых актов. Данным законом был введен институт консультирования в области радиационной безопасности, а также процедура регистрации типов источников ионизирующего излучения", - отметила начальник сектора правового обеспечения Госатомнадзора Елена Жигалко.

С момента принятия закона "Об использовании атомной энергии" прошло уже 13 лет. "С тех пор он концептуально не корректировался, в 2011 году были внесены точечные изменения. Но реализация проекта по сооружению атомной станции и предстоящий этап ее эксплуатации ускорили процесс корректировки этого документа. Планом подготовки законопроектов на 2021 год предусмотрена разработка нового закона о регулировании безопасности при использовании атомной энергии. В данном законопроекте будут максимально учтены рекомендации и предложения, поступившие по итогам миссий МАГАТЭ. Внесение в Палату представителей - март 2022 года", - сказала Елена Жигалко. По словам Григория Асташко, в новом законе будет четче прописана полная ответственность эксплуатирующей АЭС организации за обеспечение безопасности во время деятельности. Будут уточнены и вопросы организации работы регулирующего органа.

В числе важных документов - указ от 16 февраля 2015 года №62 "Об обеспечении безопасности при сооружении и эксплуатации Белорусской атомной электростанции". Этим указом были урегулированы вопросы организации надзора, введен институт общественных слушаний.

Елена Жигалко обратила внимание на то, что в стране сейчас готовится новый законопроект о лицензировании. "В рамках этого процесса мы выходим из общего регулирования. Соответствующий проект указа подготовлен, внесен в Администрацию Президента и находится на рассмотрении. Этим указом будет утверждено положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения. Помимо вопросов лицензирования, предусмотрена также корректировка единого правового классификатора, в котором пока отсутствует такая отрасль, как законодательство о ядерной и радиационной безопасности", - проинформировала она.

Госатомнадзор внес предложения по корректировке классификатора, согласовал их с Национальным центром правовой информации. "С учетом строительства АЭС важно выделить законодательство в данной сфере в отдельную самостоятельную отрасль. Более того, необходимость наличия ядерного права в стране была обозначена на площадке МАГАТЭ в мае 2019 года и одобрена международными экспертами", - отметила Елена Жигалко.

Представитель Госатомнадзора подчеркнула, что в Беларуси поступательно реализуется программа развития ядерного права. В качестве отдельного мероприятия она будет включена в проект национальной политики в области ядерной и радиационной безопасности. Ожидается, что это будет сделано в ближайшие два года.

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