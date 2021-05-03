Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока БелАЭС

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

"На Белорусской АЭС успешно завершился этап завоза и проведения входного контроля ядерного топлива (тепловыделяющих сборок и поглощающих стержней системы управления и защиты) для начальной загрузки в реактор энергоблока №2", - рассказали в госкорпорации. Поставка свежего ядерного топлива выполнена по генеральному контракту на сооружение энергоблоков Белорусской АЭС.

Процесс входного контроля проводился профильными специалистами БелАЭС с участием представителей генерального подрядчика АО "Атомстройэкспорт" и завода-изготовителя топлива - Новосибирского завода химконцентратов.

Каждый этап приемки контролировали сотрудники Госатомнадзора Беларуси. "В соответствии с регламентом специалисты проверяли сопроводительную документацию, внешнее состояние топливной продукции, контрольные геометрические параметры, целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам. По итогам был подписан акт, подтверждающий успешное прохождение входного контроля на площадке, надлежащее качество и готовность поставленной партии ядерного топлива к начальной загрузке в реактор", - отметили в управлении коммуникаций.

До начала загрузки в реактор энергоблока №2 все топливо будет находиться в хранилище, обеспечивающем соблюдение необходимых условий.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца Гродненской области.-0-