Яковчиц: бизнес-форумы пищевой промышленности нацелены на увеличение продаж белорусских товаров

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-форумы пищевой промышленности нацелены на увеличение продаж белорусских товаров. Об этом сказал заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц во время торжественной церемонии открытия регионального бизнес-форума пищевой промышленности Food Prom в Борисове, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Цель таких мероприятий одна - увеличить продажи белорусских товаров, приблизить продукт к покупателям. Первый проект Food Prom мы организовали в октябре в Минске. В ходе его проведения получили много хороших отзывов, а также предложений провести подобные мероприятия и в регионах, в частности для малого и среднего бизнеса Минской области. Сегодня в Борисов мы привезли более 10 предприятий концерна. Думаю, на этом проект не закончится, и мы проведем подобные встречи во всех регионах страны", - сказал Александр Яковчиц.

По его словам, это год был весьма плодотворным для предприятий концерна на новинки. "Мы сделали много новой полезной, вкусной и недорогой продукции для покупателей. Например, крем-мед, который уже поставляем в США, а сейчас работаем над контрактом в ОАЭ, также различные снеки, попкорн, кофейные напитки. Неплохие результаты в этом году имеем по кондитерской отрасли: приобрели активы фабрики в Ивенце, вывели в производство по советским рецептурам конфету "Коровка", удачные проекты удалось реализовать по молочным, желейным, суфлейным конфетам. То, что раньше импортировали, сегодня уже производим. Была создана новая торговая марка Dofami, которая специализируется на изготовлении нектаров и морсов. Кроме того, у нас много новинок будет к Новому году", - добавил зампредседателя концерна.

Фото пресс-службы концерна "Белгоспищепром"

Как отметил Александр Яковчиц, хорошие показатели у организаций "Белгоспищепрома" по поставкам на экспорт, а также на внутренний рынок. "Наша главная задача, которую перед нами поставил глава государства, - продавать свое. Мы это умеем и можем делать", - подчеркнул он.

На деловой площадке ОАО "Веста" собрались крупнейшие производители продуктов питания - "Коммунарка", "Гамма вкуса", "Спартак", "Слодыч", "Красный пищевик", "Лидапищеконцентраты", "Машпищепрод", "Белкофе", Стародорожский плодоовощной завод, Городейский сахарный комбинат, представители местных органов госуправления и бизнеса.

В том числе среди участников был и холдинг "Минск Кристалл Групп". Предприятие представило одну из новинок - органическую водку. "Этот продукт мы произвели в начале 2021 года и представили его на внутреннем рынке. В его изготовлении используется зерно органического производства, которое сертифицировано по всем стандартам органического продукта. Зерно выращивается на полях, которые не обрабатываются удобрениями, пестицидами. Еще одна отличительная особенность продукта - в его составе содержится спиртованный настой перги, - рассказала начальник отдела стратегического маркетинга холдинга Анна Золотова.- Первую партию водки мы представили в фирменной сети своих магазинов, также продукцией заинтересовалась розничная торговля. Сейчас наблюдаем повышенный спрос на этот продукт за рубежом. В декабре готовятся пилотные поставки в Казахстан, есть интерес со стороны российского рынка, также от Китая уже получена заявка. Однако в связи с ограниченными объемами сырья (зерна) мы пока сегодня не можем полностью удовлетворить все объемы спроса".

Региональный бизнес-форум пищевой промышленности в Борисове стал вторым в рамках проекта Food Prom, направленного на продвижение брендов белорусских производителей и повышение конкурентоспособности отечественных товаров. Участники мероприятия обменялись опытом в применении передовых технологий производства и реализации продукции, а также развития партнерских отношений с торговыми организациями. Во время форума состоялась презентация и дегустация новых видов кондитерских изделий, детского питания, плодоовощной, пищеконцентратной продукции, а также изделий из картофеля, напитков и алкоголя. Кроме того, прошли переговоры компаний-производителей с представителями сетевых организаций торговли Минской области. Организатор форума - Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром".-0-