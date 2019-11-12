Янчевский: австрийскому бизнесу выгодно инвестировать в белорусские IT-компании

12 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Австрийскому бизнесу выгодно инвестировать в белорусские IT-компании. Такое мнение в беседе с журналистами на полях бизнес-форума в Вене высказал директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Всеволод Янчевский отметил взаимовыгодный характер сотрудничества в сфере IT: "Австрийскому бизнесу сейчас выгодно инвестировать в наши белорусские компании, потому что они действительно очень прибыльные, и они растут быстрее, чем где-либо в регионе. С другой стороны, Беларуси и ПВТ выгодны новые контракты. Это приток валюты в страну, новые технологии, расширение рынков и непосредственно прямые инвестиции".

Директор Администрации ПВТ особо отметил, что белорусский IT-сектор не нуждался в особых представлениях на бизнес-форуме. "Когда мы некоторым австрийским коллегам и партнерам начинали рассказывать, оказалось, что многие из них уже знают о компаниях Парка, о том, что действительно IT в Беларуси благодаря решениям и поддержке главы государства очень быстро развивается. Нам это, конечно, очень приятно".

Всеволод Янчевский заявил, что уже сейчас очень интенсивно развивается инвестиционное сотрудничество и высказал уверенность, что в дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться.-0-