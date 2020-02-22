Янчевский: более 200 резидентов ПВТ работают в интересах белорусских предприятий

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 резидентов Парка высоких технологий работают в интересах белорусских предприятий. Об этом рассказал директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский во время круглого стола по вопросам цифровизации национальной экономики, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

"Сегодня более 200 компаний Парка высоких технологий работают на внутреннем рынке в интересах белорусских предприятий. Объемы этой работы за два последних года выросли почти в три раза, - отметил Всеволод Янчевский. - Парк высоких технологий предлагает белорусским предприятиям широкий спектр цифровых продуктов, необходимых для повышения конкурентноспособности и рентабельности промышленной отрасли - здесь и искусственный интеллект, и дополненная реальность, и облачные решения по интеграции целых отраслей. Обсуждать цифровизацию промышленности важно не только для будущего, но уже и для настоящего нашей страны".

Участие в дискуссии приняли министр промышленности Павел Утюпин и руководители компаний-резидентов ПВТ. В частности, Павел Утюпин подчеркнул, что сотрудничество с Парком высоких технологий - важное направление для Министерства промышленности. "Мы обязаны следовать мировым трендам в производстве той техники, которую продаем. Поэтому предприятия активно занимаются цифровизацией", - сказал он.

Во время мероприятия резиденты ПВТ продемонстрировали свои разработки, которые успешно используются в белорусской промышленности. Компания Feeling Digital с помощью технологий виртуальной реальности показала этапы сборки 450-тонного самосвала БЕЛАЗ и провела цифровую экскурсию по карьеру. Основатели проекта VibroBox рассказали о преимуществах умной вибродиагностики технического состояния оборудования. Были презентованы и высокотехнологичные решения, способные в будущем повысить эффективность и значительно упростить работу промышленных предприятий.-0-