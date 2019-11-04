Яндекс.Такси дарит скидки держателям карточек ВТБ (Беларусь)

С 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года сервис «Яндекс.Такси» проводит акцию для клиентов банка ВТБ (Беларусь). Для участия необходимо:
- быть новым пользователем приложения «Яндекс.Такси» (скачать в AppStore или Google Play);
- привязать в приложении сервиса карточки банка ВТБ (Беларусь);
- ввести промокод;
- оплатить поездку картой ВТБ (Беларусь).
При выполнении условий новым пользователям сервиса предоставят скидку на первые 3 поездки в размере 50% от стоимости поездки (не более Br15 суммарно).
Подробнее об акции можно узнать