Японскому бизнесу презентовали возможности машиностроения Беларуси

19 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация "Машиностроительный комплекс Беларуси: возможности для японского бизнеса" состоялась в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.
Предложения по реализации совместных инвестиционных проектов подготовили для японских партнеров представители "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАвтоМАЗ", МТЗ, "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".
Заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик отметил, что промышленность - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей белорусской экономики. Существенный вклад в развитие промкомплекса оказывают модернизированные отрасли обрабатывающей промышленности - автомобилестроение, металлургия, нефтехимия, деревообработка, легкая промышленность. "Беларусь успешно осваивает сегмент производства легковых автомобилей и активно работает над освоением сегмента электротранспорта", - сказал он.
Участникам мероприятия была представлена подробная информация об инвестиционном климате Беларуси, динамике развития машиностроительного комплекса и его ведущих предприятий. Японским партнерам также предложены конкретные проекты для организации взаимовыгодного сотрудничества.
Презентацию посетили представители более 20 японских компаний, работающих в России, Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами и Японской организации внешней торговли JETRO. "Состоялся заинтересованный обмен мнениями белорусской и японской сторон по перспективам взаимовыгодного сотрудничества, - отметили в дипмиссии. - Возможности реализации двусторонних проектов с белорусскими предприятиями вызвали большой интерес представителей японского бизнеса".-0-
Фото посольства Беларуси в России
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.28 BYN
|2.273 BYN
|2.278 BYN
|USD
|2.0255 BYN
|2.021 BYN
|2.027 BYN
|RUB
|3.215 BYN
|3.202 BYN
|3.218 BYN