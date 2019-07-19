Японскому бизнесу презентовали возможности машиностроения Беларуси

19 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация "Машиностроительный комплекс Беларуси: возможности для японского бизнеса" состоялась в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

Предложения по реализации совместных инвестиционных проектов подготовили для японских партнеров представители "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАвтоМАЗ", МТЗ, "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".

Заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик отметил, что промышленность - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей белорусской экономики. Существенный вклад в развитие промкомплекса оказывают модернизированные отрасли обрабатывающей промышленности - автомобилестроение, металлургия, нефтехимия, деревообработка, легкая промышленность. "Беларусь успешно осваивает сегмент производства легковых автомобилей и активно работает над освоением сегмента электротранспорта", - сказал он.

Участникам мероприятия была представлена подробная информация об инвестиционном климате Беларуси, динамике развития машиностроительного комплекса и его ведущих предприятий. Японским партнерам также предложены конкретные проекты для организации взаимовыгодного сотрудничества.

Презентацию посетили представители более 20 японских компаний, работающих в России, Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами и Японской организации внешней торговли JETRO. "Состоялся заинтересованный обмен мнениями белорусской и японской сторон по перспективам взаимовыгодного сотрудничества, - отметили в дипмиссии. - Возможности реализации двусторонних проектов с белорусскими предприятиями вызвали большой интерес представителей японского бизнеса".-0-

Фото посольства Беларуси в России