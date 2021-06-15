Ярошенко: общий объем инвестиций в "Великий камень" составил более $670 млн

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем инвестиций в индустриальный парк "Великий камень" составил более $670 млн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время 70 резидентов из 13 стран мира активно вкладывают свои финансовые ресурсы. Объем их промышленного производства составляет Br233,5 млн. Компания по развитию индустриального парка вкладывает инвестиции в саму территорию парка. Что касается вложения бюджетных средств, то наша страна вложила около $31 млн", - сказал Александр Ярошенко.

По его словам, на один рубль вложенных инвестиций было привлечено девять рублей инфраструктурных инвестиций при общемировой практике один к двум.

В свою очередь первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев отметил, что компания вложила $270 млн, из которых в инфраструктуру парка - порядка $240 млн. Китайская Народная Республика также оказала техническую помощь в размере $50 млн, большая часть вложена в инженерно-транспортную инфраструктуру. "Это показывает, что у нас очень дифференцированы источники, бюджет задействован минимально", - подчеркнул он.-0-