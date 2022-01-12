Ярошенко: предприятия "Великого камня" поставляют продукцию в 20 стран мира

12 января, Минск /Корр БЕЛТА/. Предприятия "Великого камня" осуществляют поставки в 20 стран мира. Это отметил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко сегодня на международной научно-практической конференции "Три десятилетия белорусско-китайских отношений и создание сообщества единой судьбы человечества", передает корреспондент БЕЛТА.

"За 6 лет парк стал центром притяжения технологий и капитала для компаний со всего мира. В настоящее время здесь зарегистрированы 85 резидентов. География их учредителей охватывает 15 стран", - рассказал руководитель.

По его словам, пандемия коронавируса, безусловно, повлияла на деятельность "Великого камня". Но существенного снижения динамики не наблюдается. Объем заявленных инвестиций составляет более $1,24 млрд.

"Великий камень" обеспечивает точки роста для экономики страны и региона. В парк уже вложено более $718 млн, 37 компаний производят продукцию, ведут научно-исследовательские разработки, а также оказывают услуги. Предприятиями "Великого камня" создано более 1700 рабочих мест со средней зарплатой в 2 раза выше, чем по стране. Вырос и объем экспорта - практически на 17% по сравнению с 2020 годом. Поставки осуществляются в 20 стран мира", - резюмировал Александр Ярошенко.-0-