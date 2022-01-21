Ярошенко рассказал о формуле успеха "Великого камня" и взаимоотношениях с китайскими партнерами

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о взаимоотношениях с китайскими партнерами, сообщает БЕЛТА.

"С китайцами не то чтобы сложно, скорее, непривычно работать. У них другой менталитет, другие взгляды на все, но вопрос даже не в этом. Китай достиг таких высоких результатов, поскольку умеет работать. Работа должна осуществляться качественно, интенсивно, тогда будет результат. То есть трудолюбие наших китайских партнеров - незаменимая и основная составляющая их достижений и в КНР, и где они работают. Кроме того, китайский народ славится умением работать с цифрами", - подчеркнул Александр Ярошенко.-0-