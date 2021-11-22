Ярошенко: "Великий камень" предоставляет одни из лучших условий ведения бизнеса

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" предоставляет одни из самых лучших условий ведения бизнеса в Восточной Европе и на новом Шелковом пути для компаний со всего мира. Это подчеркнул глава администрации парка Александр Ярошенко на белорусском инвестиционном форуме, который проходит в рамках Национального дня Беларуси на "ЭКСПО-2020" в Дубае, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе парка.

Руководство администрации парка представило участникам мероприятия инвестиционные возможности "Великого камня", включая значительные преференции для резидентов и инвесторов, развитую инфраструктуру, обслуживание по принципу "одна станция" и доступ к крупным рынкам сбыта продукции.

Говоря о влиянии пандемии на инвестиционную активность, Александр Ярошенко отметил, что новации указа Президента №215 создают широкие возможности для привлечения новых участников проекта.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-

Фото пресс-службы Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"