Ярошевич: достижения 2021 года позволяют более уверенно прогнозировать экономическое развитие страны

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достижения 2021 года позволяют более уверенно прогнозировать дальнейшее экономическое развитие страны. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя итоги работы экономики за 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Заместитель руководителя экономического ведомства напомнил, что темп роста ВВП составил 102,3%, и это на 0,5 процентного пункта выше прогнозного значения. "За сверхплановой прибавкой стоит огромный пласт комплексной работы, которую проделали бизнес и отрасли для того, чтобы адаптироваться к непростой внешней конъюнктуре и занять своей продукцией освободившиеся на рынках ниши", - подчеркнул Дмитрий Ярошевич.

По его словам, локомотивом на протяжении года неизменно выступала промышленность - прирост на 6,5%. Сохранение положительной динамики позволило сфере услуг внести сопоставимый вклад в ВВП, в первую очередь благодаря IT-сектору, торговле и транспорту. "Убедительно свидетельствует о возросшей эффективности работы предприятий динамика внешней торговли товарами и услугами. По данным за 11 месяцев, обновлено исторически рекордное значение положительного сальдо - плюс почти $4 млрд. Как следствие, значительно улучшились финансовые результаты организаций. Чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза к январю - ноябрю прошлого года. Рентабельность продаж достигла 8,4%. Снизился в 4 раза суммарный убыток убыточных предприятий", - отметил замминистра.

"Эти успехи стали надежным фундаментом для экономически обоснованного роста реальных доходов населения - на 2%, что также выше прогноза. Он обеспечен, во первых, за счет увеличения зарплат в реальном секторе, а во-вторых, дополнительной поддержки государством бюджетников и социально уязвимых граждан. Таким образом, достижения 2021 года позволяют более уверенно прогнозировать дальнейшее развитие страны и выполнение программы пятилетки, одобренной Всебелорусским народным собранием", - подчеркнул Дмитрий Ярошевич.-0-