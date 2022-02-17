Ярошевич: драйверы экономического роста прошлого года продолжают действовать и в текущем

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драйверы экономического роста прошлого года продолжают действовать и в текущем. Об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя работу экономики в начале года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

ВВП Беларуси по итогам января вырос на 2,7%. Как подчеркнул Дмитрий Ярошевич, данную динамику обеспечили драйверы экономического роста прошлого года, которые продолжают действовать и в текущем.

"Локомотивом остается промышленность. Она прибавила 7,2%. Причем плюсовали не за счет сырьевых товаров, а за счет высокотехнологичной, востребованной на рынках продукции модернизированных предприятий, в том числе в регионах. Например, производство вычислительной техники приросло на 34,8%, машин и оборудования - на 30,9%, деревообработка - на 15,8%, выпуск лекарств - на 9,3%", - сказал он.

По словам замминистра, важно, что менеджмент организаций положительно оценивает дальнейшие перспективы. "Согласно опросам, проводимым нашим НИЭИ, руководители предприятий планируют увеличение спроса и выпуска продукции, рост занятости. С учетом фактора сезонности интегральный показатель - индекс промышленного оптимизма - достиг максимума за всю историю наблюдений", - констатировал Дмитрий Ярошевич.

Он отметил, что и услуги продолжают вносить вклад в ВВП. "Традиционно в лидерах IT. Хорошая динамика на потребительском рынке: розничный товарооборот прибавил 3,3%, общепит - 8,1%. По нашим оценкам, не хуже сработают секторы, непосредственно связанные с туризмом: гостиницы, развлечения, отдых, спорт и другие", - рассказал заместитель министра.

"Устойчивость экономического роста напрямую зависит от того, появятся ли аналогичные драйверы в других отраслях. И в этом направлении мы вместе с регуляторами и местной властью будем активно работать в текущем году и в перспективе", - подчеркнул Дмитрий Ярошевич.-0-