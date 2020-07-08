Ярошевич: Литва - важный для Беларуси партнер в транзитной сфере

8 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Литва является для Беларуси важным партнером в транзитной сфере. Об этом сообщил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич на онлайн-встрече "Беларусь - Литва: торгово-экономическое сотрудничество после пандемии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Литва является одним из ведущих экономических партнеров Беларуси, мы рассматриваем наше сотрудничество как одно из приоритетных направлений внешнеэкономической политики. Литва традиционно входит в топ-10 стран - основных внешнеторговых партнеров Беларуси, по итогам 2019 года она занимает седьмое место по объему товарооборота и шестое - по объему белорусского экспорта. Также Литва является для нас важным партнером в транзитной сфере, высокую значимость имеет для нас использование возможностей литовских железных дорог и Клайпедского морского порта для транзита белорусских грузов на экспорт в третьи страны", - отметил замминистра. Дмитрий Ярошевич добавил, что литовские стивидорные компании выражают постоянную заинтересованность в сотрудничестве с белорусскими предприятиями, учитывая их высокий уровень выполнения договоренностей и обязательств. Это одно из ключевых направлений белорусско-литовской совместной работы, представляющее взаимный интерес, подчеркнул он.

Также, по информации замминистра, в последние годы наблюдается позитивная динамика двусторонней торговли услугами. По итогам 2019 года Литва заняла третье место по обороту услугами и четвертое - по белорусскому экспорту услуг. Оборот услуг по итогам 2019 года составил около $900 млн и вырос по сравнению с 2018-м на 8,1%.

"Уровень инвестиционного взаимодействия также является примером для многих наших партнеров. Литва традиционно входит в первую десятку стран - основных инвесторов в экономику Беларуси. По итогам 2019 года она заняла седьмое место по объему прямых иностранных инвестиций среди всех стран-инвесторов и четвертое - среди стран ЕС. Из работающих в Беларуси 3 тыс. компаний с европейским капиталом 575 зарегистрированы с участием литовских инвестиций. В свою очередь, в Литве с привлечением белорусских инвестиций образовано порядка 250 предприятий", - сообщил заместитель министра. По его словам, Национальное агентство инвестиций и приватизации активно взаимодействует со своими коллегами в Литве и непосредственно с инвесторами, выразившими заинтересованность работать в Беларуси.

По данным Дмитрия Ярошевича, на территории Беларуси реализуются успешные совместные проекты с литовскими компаниями в таких сферах, как деревообработка, розничная торговля, производство медпрепаратов, энергетика, строительство и сельское хозяйство. "Также хочу отметить заинтересованность литовских деловых кругов в работе в индустриальном парке "Великий камень". В 2019-2020 годах литовские компании начали работу на территории парка в проектах по созданию производства лекарственных средств и выпуску электросамокатов. Это показательные примеры, однако нам надо двигаться вперед и находить все больше сфер взаимного интереса. Для этого мы будем продолжать работать над улучшением инвестиционного климата и системы поддержки и сопровождения инвесторов, повышать эффективность использования уже созданных механизмов привлечения инвестиций", - отметил заместитель главы ведомства.

Дмитрий Ярошевич добавил: коллегам из Беларуси и Литвы необходимо совместно подумать и над возможными новыми формами взаимодействия. Замминистра выразил надежду, что в этом году после перерыва литовские коллеги рассмотрят возможность организовать заседание двусторонней белорусско-литовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Еще одна эффективная площадка для диалога - двусторонний экономический форум. Уверен, наши совместные планы по проведению во второй половине 2020 года в Клайпеде XV Белорусско-литовского экономического форума также позволит организовать совместное обсуждение наиболее актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в экономической сфере, а также создать почву для расширения контактов деловых кругов. Также необходимо возобновить активную работу белорусско-литовского делового совета", - подчеркнул заместитель министра.-0-