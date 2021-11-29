Ярошевич: опыт Республики Корея поможет в организации отечественной смарт-индустрии

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт Республики Корея поможет в организации отечественной смарт-индустрии на основе баланса интересов государства и бизнеса. Об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в своем приветственном слове на стартовом семинаре KSP 2021/22 "Цифровая трансформация экономики Беларуси: внедрение лучших практик сотрудничества бизнеса и государственного сектора в области цифровой трансформации промышленного сектора", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Дмитрий Ярошевич напомнил, что программа обмена знаниями (KSP) реализуется с 2018 года Министерством экономики Беларуси совместно с Корейским институтом развития при поддержке Минэкономики и финансов Республики Корея. Сегодняшнее мероприятие запускает ее третий этап.

"Все эти годы наше сотрудничество неизменно было плодотворным и мы благодарны партнерам за возможность приобщиться к передовому опыту цифровой трансформации. Эти знания сегодня имеют особую ценность. В текущем году в Беларуси успешно завершен проект KSP 2020/2021 "Интеллектуальная поддержка организации цифровой трансформации промышленности Беларуси". Его результаты планируем использовать как на стратегическом уровне, то есть в государственной политике цифрового развития реального сектора, так и на проектном - на предприятиях отраслевых министерств и концернов. Также полагаем, что эти наработки заинтересуют средний и крупный производственный бизнес. От нового проекта ожидаем трансфер передовых практик государственно-частного партнерства в области цифрового развития реального сектора экономики. Этот опыт поможет организации отечественной смарт-индустрии на основе баланса интересов государства и делового сообщества", - подчеркнул он.

На семинаре, проводимом в гибридном формате, присутствовали советник посольства Республики Корея в Беларуси Нам Гунг Джонг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея Андрей Чернецкий, руководители, исследователи и сотрудники проекта из Сеула, представители министерств, комитетов и научных институтов, бизнес-союзов, национальные эксперты по проекту из Беларуси.-0-