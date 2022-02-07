Ярошевич: реализация союзной программы по макрополитике позволит усилить синергию экономик Беларуси и России

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация союзной программы по макрополитике позволит усилить синергию экономик Беларуси и России и вывести на качественно новый уровень их конкурентоспособность. Такое мнение высказал заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, рассказывая о целях и задачах данной программы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"Жизнь не стоит на месте: появляются новые вызовы, обостряется конкуренция за инвестора в мире, ожесточаются торговые войны, внедряются элементы "цифры" во все сферы. Поэтому сегодня так важно непрерывно совершенствовать законодательную базу с точки зрения заимствования лучших международных практик регулирования экономических процессов. Следуя этим путем, мы делаем более привлекательными инвестиционный и бизнес-климат в наших странах, повышаем конкурентоспособность юрисдикции. В этом, по сути, и заключается стратегическая цель нашей союзной программы - придать новый импульс этой работе, синхронизировав ее с нашими коллегами из России на основе оперативного взаимного обмена опытом и полезными наработками", - отметил Дмитрий Ярошевич.

Как подчеркнул заместитель руководителя министерства, союзная программа состоит из 4 блоков. Основной из них - внедрение единых подходов к системе стратегического планирования и синхронизация его этапов и процессов. Это, в свою очередь, потребует универсального подхода к формированию статистической информации, предусматривающего сближение методологии и системы нормативно-справочной информации на основе международных стандартов. Гармонизация систем несостоятельности и банкротства увеличит приоритет залоговых кредиторов, упростит процедуры и привлечет в антикризисное управление профессиональные компании. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства будет заключаться в сближении субъектного состава МСП, регуляторных механизмов, обеспечении возможности заключения специальных инвестиционных контрактов и др.

"Мы с коллегами из Минэкономразвития России разработали и следуем плану пошаговых действий по этим направлениям, есть контрольные сроки и ожидаемые результаты. Многое уже сделано. Проведен анализ нормативно-правовой базы сторон в области стратегического планирования. Подготовлен ряд документов по вопросам несостоятельности и банкротства. Актуализирован проект декрета №10, обеспечивающий возможность заключения специальных инвестиционных договоров. Предстоит напряженно поработать над регуляторикой и в текущем году. Должны быть разработаны и утверждены два международных договора. Требуется также внести ряд изменений в нормативно-правовую базу сторон: в Беларуси подлежат принятию или изменению, как минимум, 6 правовых актов, в России - 3", - рассказал замминистра.

Результатом этой работы, по словам Дмитрия Ярошевича, должно стать значительное повышение гибкости и эффективности институтов планирования развития, их возможностей предлагать действенные ответы на внешние вызовы и риски. "Тем самым вместе с нашими российскими партнерами мы формируем среду, позволяющую усилить синергию наших экономик и вывести на качественно новый уровень их конкурентоспособность", - резюмировал заместитель главы ведомства.-0-