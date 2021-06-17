Ярошевич: сотрудничество с Фондом ОПЕК представляет большую ценность для Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение правовой основы для сотрудничества с Фондом ОПЕК представляет большую ценность для Беларуси. Об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, выступая в Палате представителей Национального собрания с докладом о проекте закона "О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Беларусь и Фондом международного развития ОПЕК", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"В соответствии с поручениями главы государства сегодня особое внимание мы уделяем работе с Азиатским регионом, Африкой, странами Ближнего Востока. Диверсификация партнерских отношений и обеспечение основы для сотрудничества с Фондом ОПЕК представляет большую ценность для Беларуси", - отметил Дмитрий Ярошевич.

Говоря о преимуществах сотрудничества с Фондом ОПЕК, заместитель министра пояснил: "Основная наша стратегия - вложение привлекаемых ресурсов в проекты, которые дают системный экономический, социальный и экологический эффект. Преимущество сотрудничества с международными организациями состоит в том, что они представляют ресурсы на достаточно комфортных условиях. В 2020 году во время пандемии COVID-19 Фонд ОПЕК вышел с инициативой оказать содействие нашей стране в преодолении ее негативных последствий. Так, 24 декабря прошлого года с Фондом ОПЕК было подписано кредитное соглашение на сумму $20 млн. Средства выделяются на достаточно комфортных условиях - на 18 лет, эффективная процентная ставка составляет 4%. Средства займа будут направлены на финансирование мероприятий в сфере здравоохранения".

По словам Дмитрия Ярошевича, для развертывания полноценного сотрудничества Беларуси с Фондом ОПЕК необходимо обеспечить правовую основу его деятельности.

Рамочное соглашение с фондом было подписано 3 февраля 2021 года. Принятие закона о ратификации является обязательным условием для вступления его в силу.

В текущем году планируется продолжение диалога с фондом по предоставлению дополнительного финансирования для системы здравоохранения. В последующем продолжится проработка привлечения кредитных ресурсов на финансирование приоритетных инфраструктурных проектов.

Таким образом, ратификация рамочного соглашения с Фондом ОПЕК позволит расширить международное сотрудничество и привлечь дополнительные финансовые ресурсы в страну.-0-