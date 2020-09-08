Яровой рапс в Беларуси убран более чем с половины площадей

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яровой рапс в Беларуси убран с 22,1 тыс. га, что составляет 51,4% запланированной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 8 сентября, всего намолочено 808,3 тыс. т рапса (с учетом озимого) при средней урожайности 15,1 ц/га. Что касается проса, его убрали с 43,9% площадей (3,8 тыс. га), намолочено 8,2 тыс. т при средней урожайности 21,6 ц/га. Гречиха в Беларуси убрана с 9,84 тыс. га (38% плана), намолочено 13,2 тыс. т (13,5 ц/га).

В целом зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,117 млн га, что составляет 96,6% запланированной площади. В Брестской области убрано 99,5% площадей от плана (338,3 тыс. га), Гродненской - 99,4% (320,7 тыс. га), Минской - 99,4% (486,6 тыс. га), Гомельской - 98,1% (335,1 тыс. га), Могилевской - 92,1% (306 тыс. га), Витебской - 90,2% (331,1 тыс. га).

Всего по стране намолочено 7,938 млн т зерна при средней урожайности 37 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,1 ц/га). В Минской области собрали почти 2 млн т зерна, в Гродненской - более 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, Могилевской и Витебской - более чем по 1 млн т, Гомельской - свыше 900 тыс. т.

Лен вытереблен на 47,4 тыс. га (99,7% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 26,7 тыс. га (56,3% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 10,13 тыс. га, заготовлено 34,5 тыс. т при средней урожайности 37,3 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 805,3 тыс. т сена (79,7% от плана), 13,054 млн т сенажа (103,6%) и 3,092 млн т силоса (16,1%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 51,9% от плана.-0-