Яровой рапс в Беларуси убран почти с 80% площадей

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яровой рапс в Беларуси убран с 33,5 тыс. га, что составляет 79,9% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 30 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,06 млн га, что составляет около 97% запланированной площади. Намолочено 6,323 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т зерна, далее следуют Брестская область - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т, в Могилевской намолочено 853,7 тыс. т, Гомельской - 781,6 тыс. т, Витебской - 774,6 тыс. т.

Госзаказ по зерну выполнен на 91,8%, поставлено 762,7 тыс. т.-0-