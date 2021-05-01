Яровой сев в Беларуси проведен более чем на половине площадей

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев яровых культур в Беларуси проведен на 1,365 млн га, что составляет 54,7% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 1 мая, ранние яровые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на 756,3 тыс. га (102,6% от плана). В Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях сев ранних яровых завершен. В Витебской области эти культуры посеяны на 93,2% запланированных площадей. В этом году ранние яровые будут размещены на площади 737,1 тыс. га.

В Беларуси также проводится сев льна: работы уже выполнены на площади 32,9 тыс. га (66,3% от плана). Сахарную свеклу посадили на 80,9 тыс. га (89,3%), картофель - на 9 тыс. га (38,5%).

Яровой сев в этом году планируется провести почти на 2,5 млн га.-0-